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В Ингульце рассказали, почему перенесли матч с Динамо в Киев
Поворознюк хочет, чтобы во 2-м круге киевский клуб сыграл на новом стадионе "Ингульца"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему номинально домашний матч 4-го тура УПЛ с "Динамо" пройдет в Киеве, а не Кропивницком.
– Мы обратились с такой просьбой к "Динамо". Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с "Динамо".
– Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи "Ингульца"?
– Они и так не ходят.
– На матче с "Зарей" было 1 244 зрителя.
– Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет.
– Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?
– Пока ничто не мешает, – сказал Поворознюк.
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