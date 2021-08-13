В Ингульце рассказали, почему перенесли матч с Динамо в Киев

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему номинально домашний матч 4-го тура УПЛ с "Динамо" пройдет в Киеве, а не Кропивницком.

– Мы обратились с такой просьбой к "Динамо". Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с "Динамо".

– Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи "Ингульца"?

– Они и так не ходят.

– На матче с "Зарей" было 1 244 зрителя.

– Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет.

– Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?

– Пока ничто не мешает, – сказал Поворознюк.