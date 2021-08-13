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В Ингульце рассказали, почему перенесли матч с Динамо в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Поворознюк хочет, чтобы во 2-м круге киевский клуб сыграл на новом стадионе "Ингульца"

В Ингульце рассказали, почему перенесли матч с Динамо в Киев

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему номинально домашний матч 4-го тура УПЛ с "Динамо" пройдет в Киеве, а не Кропивницком.

– Мы обратились с такой просьбой к "Динамо". Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с "Динамо".

– Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи "Ингульца"?

– Они и так не ходят.

– На матче с "Зарей" было 1 244 зрителя.

– Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет.

– Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?

– Пока ничто не мешает, – сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Дмитрий Поворознюк
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2021 в 13:51
По плану нічого не заважало побудувати ще минулого року.
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