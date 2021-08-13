Верес - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Полтавская "Ворскла" - одна из лучших команд УПЛ на старте сезона. Да, коллектив Максимова не сумел пройти в еврокубках "КуПС", однако в трех матчах украинского первенства набрал семь очков, что позволяет ему идти третьим. "Зелено-белые" демонстрируют хорошую слаженность и реализацию, что и позволяет им занимать высокие места.

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У "Вереса" дела идут гораздо хуже. В прошлом сезоне коллектив Вирта занял первое место в ПФЛ, однако в элите пока не удается адаптироваться. Одно очко в трех турах - не самый лучший показатель, который срочно нужно улучшать. Пусть и в игре с более стабильной и игровой "Ворсклой".

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в субботу, 14-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Верес" - "Ворскла" будет доступна на платформе Oll.tv.