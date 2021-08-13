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Назарина: На игру с Минаем настроены максимально

Премьер-лига
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Настроение у луганчан позитивное

Назарина: На игру с Минаем настроены максимально

Скриншот: ТК Футбол

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Полузащитник "Зари" Егор Назарина поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура УПЛ против "Миная".

"Минай", "Динамо", "Александрия" – мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное.

Мы готовимся к этой игре. Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть 3 очка", – сказал Назарина.

Напомним, матч "Заря" - "Минай" состоится в субботу, 14 августа в Запорожье. Начало - 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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