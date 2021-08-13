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Стало известно, какой канал покажет матчи Зари и Рапида
Поединки пройдут 19 и 26 августа
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" в нынешнем сезоне розыгрыша Лиги Европы стартует с раунда плей-офф, где первым соперником будет австрийский "Рапид".
Первая игра раунда состоится в Вене на стадионе "Вестштадион" 19 августа в четверг и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Пресс-служба луганчан сообщает, что в данный момент идут переговоры компании "1+1 медиа" с австрийским вещателем, чтобы показать эту игру на телеканале УНИАН на территории Украины и данный вопрос практически согласован.
Касательно домашнего матча, то он состоится на "Славутич-Арене" в четверг 26 августа и начнётся в 19:30. Прямая трансляция на телеканале УНИАН.
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