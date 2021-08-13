Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера

"Мариуполь" объявил об аренде двух игроков "Шахтера". Ряды "азовцев" пополнили Денис Свитюха и Артем Холод.

19-летний полузащитник Свитюха - воспитанник академии "горняков". В сезоне 2019/20 Денис провел 12 игр за "Шахтер" в юношеском первенстве, в которых забил 2 гола. В минувшем сезоне в активе Свитюха 2 гола в 6-ти матчах юношеского первенства, а также 21 матч (плюс 2 гола) в молодежном чемпионате.

Денис дважды сыграл за "Шахтер" в юношеской Лиге УЕФА. Игрок юниорской сборной Украины.

21-летний полузащитник Холод является воспитанником академии "Металлиста" (до 2016-го года) и "Шахтера" (2016-17).За юношескую и молодежную команды "горняков" провел 72 матча, в которых отметился 11-ю голами. В Юношеской Лиге УЕФА Холод принял участие в 10-ти играх.

В прошлом сезоне Артем провел 19 игр (1 гол) за "Металлист 1925" в Первой лиге.

За юниорскую сборную Украины футболист провел 21 игру (6 голов), за сборную U-19 – 5 игр, 2 гола.