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Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Ряды "азовцев" пополнили Денис Свитюха и Артем Холод

Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" объявил об аренде двух игроков "Шахтера". Ряды "азовцев" пополнили Денис Свитюха и Артем Холод.

19-летний полузащитник Свитюха - воспитанник академии "горняков". В сезоне 2019/20 Денис провел 12 игр за "Шахтер" в юношеском первенстве, в которых забил 2 гола. В минувшем сезоне в активе Свитюха 2 гола в 6-ти матчах юношеского первенства, а также 21 матч (плюс 2 гола) в молодежном чемпионате.

Денис дважды сыграл за "Шахтер" в юношеской Лиге УЕФА. Игрок юниорской сборной Украины.

21-летний полузащитник Холод является воспитанником академии "Металлиста" (до 2016-го года) и "Шахтера" (2016-17).За юношескую и молодежную команды "горняков" провел 72 матча, в которых отметился 11-ю голами. В Юношеской Лиге УЕФА Холод принял участие в 10-ти играх.

В прошлом сезоне Артем провел 19 игр (1 гол) за "Металлист 1925" в Первой лиге.

За юниорскую сборную Украины футболист провел 21 игру (6 голов), за сборную U-19 – 5 игр, 2 гола.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Холод Денис Свитюха
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (15)
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Next-R (Киев)
13.08.2021 в 16:05
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!!! Все одно ДК погане
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.08.2021 в 16:03
Подкаблучники сраные.
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+2
0
avatar
Stuntriding (Киев)
13.08.2021 в 15:33
Один вопрос.....нахрена нам женский футбол?Разогнать Ю-21 и слепить женскую лигу. Которую никто не смотрит, никто не ходит (ну кроме бойфрендом и родителей и озабоченных)Начерта?!Пацанам играть негде. Вот так и сборная будет *пополнятся* новыми игроками
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+5
0
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Spokoyno (Київ)
13.08.2021 в 16:18
U-21 правильно розігнали, двадцять вже не маленькі лобуряки, а от жіночі команди примушувати, коли у більшості команд "Просто денег НЕТ!" то дійсно АБСУРД!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2021 в 15:30
Підсмоктар
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
13.08.2021 в 15:09
Это у них с Одессой свой чемпионат??? Кто больше игроков арендует... интрига)))
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+1
-2
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
13.08.2021 в 15:06
Нічого нового)
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+2
0
football_soccer (Украина)
13.08.2021 в 15:01
Максимальный НЕреспект Мариуполю и Черноморцу. Так вести дела - позор
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
13.08.2021 в 14:55
Знакі вопроса, хантери, тезка68, що мовчите?
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+2
-1
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Next-R (Киев)
13.08.2021 в 16:06
Вдавились жовчю.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.08.2021 в 14:52
Нікогда такова нєбило і вот опять
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+6
0
Alex-696 (Немирів)
13.08.2021 в 14:55
Тільки хотів написати)))
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
13.08.2021 в 14:47
Спасибо товарищу Павелку, за наше счастливое детство (ликвидацию Ю-21). Играли бы ребята спокойно в Ю-21 и плавно бы вливались в основной состав, а так теперь «дыра» получилась. С Ю-19 в основу - нереально и что делать? А сборную Ю-21 как формировать?
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+8
0
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Просто Квашин (Харьков)
13.08.2021 в 14:57
Выход один... Накрасить губы,набить вейп-систему ( футбольный лифчик) чем то мягким и играть за женскую команду....
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+3
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
13.08.2021 в 15:24
А «хозяйство» как замаскировать? ;)
+2
0


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