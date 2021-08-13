Заря - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" на неделе провел перенесенный матч первого тура против "Динамо". Как и ожидалось, ничего особенного закарпатцы не показали. Это была односторонняя игра, в которой три очка безальтернативно достались более сильной и высшей по статусу команде.

Но это только начало чемпионата – главные матчи у "Миная" еще впереди. Однако ближайший также будет против очень сильного и авторитетного соперника. В прошлом чемпионате закарпатцы так и не сумели предложить что-то интересное "Заре". Смогут ли теперь?

Будем узнавать вместе. Матч запланирован на субботу, 14-е августа 2021-го года. Начало – 19:30. Игра состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Телетрансляция, соответственно, будет организована компанией "1+1 медиа" на телеканале УНИАН.

Также сигнал прямого эфира можно будет найти в YouTube на странице FootballHab. Плейер с трансляцией появится и на нашем сайте непосредственно в день игры.

Добавим, что за ходом поединка можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>