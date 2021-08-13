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Назван клуб, который готов арендовать Супрягу
Украинец может продолжить карьеру в Удинезе
ФК Динамо
Итальянский футбольный клуб "Удинезе" заинтересован в подписании 21-летнего украинского форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.
Итальянский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа. Киевляне не против подобного развития событий, а сам Супряга хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А.
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Комментарии (6)
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