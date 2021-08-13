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Назван клуб, который готов арендовать Супрягу

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Украинец может продолжить карьеру в Удинезе

Назван клуб, который готов арендовать Супрягу

ФК Динамо

Новина українською

Итальянский футбольный клуб "Удинезе" заинтересован в подписании 21-летнего украинского форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Итальянский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа. Киевляне не против подобного развития событий, а сам Супряга хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А.

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В статье: Удинезе Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2021 в 18:15
Все ж не спеція для убогого крота
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0
-1
jmen2986 (Kiev)
13.08.2021 в 17:35
И.М.С - В данный момент нет ни одного факса
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0
-1
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simargl (Чернигов)
13.08.2021 в 17:18
На УПЛ сил нет, а тут Удинезе... я думал про Черноморец речь)))
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+2
-4
kukarekin (Одесса)
13.08.2021 в 17:33
Это суркисня запускает такое, не знает как избавиться от него. Проблемы там с психологией
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0
-2
C_Ballack (Днепр)
13.08.2021 в 16:55
Он даже в укр.чемпионате не может заиграть. Какая Италия, зачем бред писать.
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+2
-3
balamyt (Boston)
13.08.2021 в 17:36
Поц ! Супряга же за Днепр1 хорошо играл..что же ты его так опускаеш...ДинамоК --это же еще не вся Украина..А если Влад заиграет в серии А то все заткнутся..и я этого очень хочу..
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+1
-1


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