Определен лучший арбитр третьего тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Лучшим по итогам третьего тура стал Владимир Новохатний. Он судил матч "Шахтер" - "Александрия" (1:2), пенальти не назначал, никого не удалил, показал игрокам обеих команд две желтых карточки.