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Определен лучший арбитр третьего тура УПЛ
Первое признание в сезоне
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Лучшим по итогам третьего тура стал Владимир Новохатний. Он судил матч "Шахтер" - "Александрия" (1:2), пенальти не назначал, никого не удалил, показал игрокам обеих команд две желтых карточки.
Для Владимира Новохатнего это первое признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярсолав Козык (2-й тур).
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