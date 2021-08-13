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Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтёра против Монако в Харькове
“Шахтёр” возвращает в Харьков Лигу Чемпионов
Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен
Официальный сайт “Шахтёра” сообщил, что билеты на ответный поединок против “Монако” уже в продаже. Матч пройдет на ОСК “Металлист” в Харькове.
“Шахтёр” привезет Лигу Чемпионов в Харьков 28 августа. Поединок с французским клубом за путёвку в групповой этап самого престижного европейского турнира начнется в 22:00.
Билеты можно приобрести уже сегодня на сайте “Шахтёра” и на сайтах-партнёрах клуба(esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com). В кассе ОСК “Металлист” билеты станут доступны с 19 августа.
Цены на билеты начинаются со 100 гривен.
Напоминаем, что в этом сезоне продолжает действовать система динамических цен – стоимость билетов в день матча будет выше.
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