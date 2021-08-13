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Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби

Премьер-лига
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(2 голосов)

Обычная победа "горняков" - тяжелая, с минимумом моментов и голами во втором тайме

Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Валерий Кривенцов - знаковая личность для "Шахтера". Он воспитанник команды, отыгравший за нее 248 матчей, забивший 48 голов и выигравший три национальных кубка. Свои первые тренерские шаги он также делал под присмотром родного клуба, где работал с молодежью и играл в финале юношеской Лиги Чемпионов. После этого их пути разошлись, однако сегодняшняя встреча была очень важной для еще молодого наставника. И пусть он говорит, что всегда одинаково настраивается на каждый отдельный матч, мы ведь все понимаем.

Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби - изображение 1

Пятница, 13-е. День, когда многие люди боятся летать на самолетах, выходить из дома и заводить детей. А то мало ли. Отныне в этот день нельзя также проводить футбольные матчи, особенно на полях Украины. Мы не шутим. Честь открывать 4-й тур УПЛ выпала "Шахтеру" и "Металлисту 1925", которые за первый тайм смогли нанести целый один удар по воротам. И он даже не попал в створ. Вот такое вот веселье.

В основном, в происходящем был виноват донецкий клуб. То, что оппонент будет играть без мяча и защищаться - было понятно всем, но вряд ли кто-то ожидал увидеть столь вялый и медленный "Шахтер", который тремя днями ранее показал добротный матч против "Генка". Были скорости, были моменты, голы и комбинации. Сегодня от этого и след простыл. Вице-чемпион снова доходил до штрафной соперника и снова перекатывал мяч вокруг неё. Возможно, футболисты "Шахтера", которые вчера привились второй вакциной, пока не готовы играть два в неделю и выйдут на пик формы позже. А возможно, и вероятнее всего, пока команда еще далека от требований де Дзерби, и из всего сказанного новым коучем, игроки поняли что нужно много владеть мячом. Остальное осваивают.

Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби - изображение 2

"Металлист 1925" играл куда логичнее. Команда не проваливалась в обороне, несколько раз опасно выбегала в контратаки, а также посадила на желтые двух центрбеков "горняков" - Марлона и Кривцова. Да, это можно назвать "автобусом", однако у Кривенцова не такие большие ресурсы, чтобы тягаться с "Шахтером", который потратил на новичков 40 миллионов евро. Был также один опасный момент от игроков атаки, однако боковой арбитр зафиксировал офсайд у Фабиньо. Как показал повтор - ошибочное решение. Одним словом, в первом тайме Валерий Кривенцов вчистую переиграл оппонента, правда в футболе окончательный вердикт делается по сумме двух таймов.

Сразу после перерыва оборона харьковчан дрогнула. "Шахтер" создал ноль моментов с игры, после чего понял, что можно поискать счастье на стандартах. Так и вышло. Майкон подал с угла поля на ближнюю, Кривцов скинул головой дальше, где Степаненко вколотил мяч в сетку. Вот и 1:0. План А коуча "1925" провалился на 49-й минуте, а потому нужно было переходить в атаку, искать моменты и стараться сравнять. Задача, учитывая вероятные провалы в обороне, не из простых. Тем более, что хозяева мяч не отдавали, а продолжили искать моменты у ворот соперника. Свой шанс упустил Траоре, который в штрафной продавил Шершня и целил в дальний угол - Сидоренко справился с ударом форварда. Неплохо после фирменного прохода пробивал и Соломон, однако вингер в створ не попал.

Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби - изображение 3

"Металлист 1925" так в себя и не пришел. Как обороняться команда знала, однако после первого же пропущенного стало понятно, что ничего другого они придумать не смогут. Ближе к концу матча "Шахтер" еще и забил во второй раз, окончательно сняв вопросы о победителе. Диагональ от Марлоса дошла до Матвиенко, тот головой сбросил на Траоре, который перевел мяч за линию ворот. Харьковчане могли даже один гол отквитать, однако странная игра Трубина на выходе осталась безнаказанной - Ткачук головой пробил выше.

Сенсации не случилось. "Шахтер" провел свой далеко не лучший матч (уже какой по счету в этом сезоне), однако забил дважды после перерыва и вырвал важную победу. Стандартный набор раннего де Дзерби в клубе. Впереди у алленаторе и компании игра против "Монако" и там нужно будет показывать другой футбол. К "Металлисту 1925" особых претензий нет. На сегодня это уровень команды. Вполне добротный, как для дебютанта элиты.

Шахтер - Металлист 1925 2:0
Голы: Тарас Степаненко 49, Лассина Траоре 80
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 54), Тете (Марлос 68), Манор Соломон, Лассина Траоре (Даниил Сикан 82), Георгий Судаков (Алан Патрик 46), Исмаили (Николай Матвиенко 46)
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Виталий Ермаков, Юрий Батюшин, Андрей Ременюк, Артур Западня, Евгений Протасов (Владислав Дмитренко 81), Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Максим Задерака 81), Евгений Ткачук, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (Марлисон 81)
Предупреждения: Марлон 31, Сергей Кривцов 33 - Артур Западня 15, Андрей Ременюк 32, Михаил Шершень 82, Юрий Батюшин 85

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (27)
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Golfik25 (Киев)
13.08.2021 в 21:51
Игра нулячая. Монако без проблем пройдет этот шахтер
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2021 в 21:50
Судейка опять не дал пенальти для Шахтера.ффу для Динамо
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:51
там рикошет с близкого расстояния был
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2021 в 21:49
Судейка
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.08.2021 в 21:46
Норм)
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+2
0
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Maldini (Киев)
13.08.2021 в 21:43
У меня после первого тайма, Шахтёр-Металлист,сдохло две мухи!Ребята забыли где ворота?!Просто кошмар такое смотреть,а ещё на трибунах?!Кому нужны такие игры???
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+2
-2
мы за динамо (киев)
13.08.2021 в 21:42
на 22-й хвилині суддя свиснув лівий офсайд. на повторі стоп-кадрі чітко видно. тільки всі так собі просто не звернули увагу. а в другому таймі степаніда врубав у ногу металалісту у своїй штрафній. теж всі промовчали. даша таки знала про шо повідомляла. з перемогою.
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+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:46
стоп-кадр был параллельно разметке?))) в кадре трансляции ничего однозначно сказать нельзя было
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2021 в 21:51
Голова игрока Металлиста была ближе
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
13.08.2021 в 21:37
Шахтёр не играет а мучается.Как такое может быть когда соперник два раза за тайм пересекает среднюю линию и два центральных защитника имеют желтые карточки.Совершенно не понятно как Шахтёр эффективно будет играть против всех этих автобусостроителей.Ведь их в лиге больше половины а реальных мер по преодолению такой обороны пока не видно.Быстрая атака здесь не поможет потому что команда атакует непрерывно и соперник стоит в обороне всё время.При этом уровень квалификации защиты всё время падает.Защищаться разучились совсем.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:40
а почему бы не бить издали? есть же такие игроки с ударом, а всё стараются разыграть до верного. удар - отскок - подбор - гол!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
13.08.2021 в 21:54
а кто там есть игрок с ударом ?
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2021 в 21:52
Я писал надо было покупать еще пару креативщиков в центр поля
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0
0
аалекс ( Крым)
13.08.2021 в 21:36
Горняков с заслуженной победой. Металлист в защите достойно, в контригре-ноль. Де Дзерби пробует разные варианты и это хорошо, но какой-то Шахтер медленный стал с его приходом.
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+1
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
13.08.2021 в 21:36
С победой, Шахтёр! Почему то все хотят,чтобы сразу Шахтёр заиграл,как помнится раньше-быстро,мощно.Но в команде новый тренер,новые игроки,смена поколений-все это,понятное дело, сказывается на игре.На все нужно время.И я практически уверен,что всё у Шахтёра будет хорошо с этим тренером.И ещё,не надо забывать,что отбегать на одном дыхании 1,5 часа,играя через два дня на третий-наверное просто невозможно ни для одной команды в мире.Поэтому ротации,не все игроки ещё готовы на 100%,нет ещё необходимой сыгранности и поэтому тяжело пока даются победы.Все будет нормально
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+2
0
Рівнянин (Рівне)
13.08.2021 в 21:33
Уря! Шахтьйор-Чемпіон!!! Де там Трамвай,Кларк,Знак Оклику,чи ще якась там шлої..нь,хай спробує заперечити! Одне погано:як з такою грою грати з Монако? Надія на те,що буде відкритий футбол,без автобусів і тоді буде шанс.Але захист...,ну просто прохідний двір на чолі з Трубіним.
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+2
-1
аалекс ( Крым)
13.08.2021 в 21:40
С Монако автобус может быть только с нашей стороны, но это тоже вряд-ли.
Ответить
0
0
fokstrot2009 (Харьков)
13.08.2021 в 21:28
А Металлист даже очень не плохо!
Ответить
+3
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.08.2021 в 21:32
Пожелаем ему победу в игре с дырявыми!
Ответить
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:32
пока свежие, автобус перетаскивали хорошо; пропустили, а для отыграться возможностей нет
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:27
с победой! но первый тайм - это жесть! на две команды всего один удар в сторону ворот!
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+2
0
Dr. House (Поділля)
13.08.2021 в 21:25
Трубиньо опять в конце начудиньо...)))
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+2
0
аалекс ( Крым)
13.08.2021 в 21:38
Можно было вообще без вратаря играть
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
13.08.2021 в 21:41
Пока он еще молод - он будет и не такое чудить.
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.08.2021 в 21:24
Результат нормальный, а вот игра пока не очень...
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+3
0
kukarekin (Одесса)
13.08.2021 в 21:32
Это макаронные расклады такие на полную вначале сезона не выкладываться
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 21:33
зебра сильно меняет состав на каждый матч
+2
-1


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