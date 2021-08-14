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Интер - Динамо: где и когда смотреть матч
Где покажут в прямом эфире товарищеский матч Интер - Динамо, 14 августа 2021
Мирча Луческу решил, что через матчи чемпионата Украины его команда толком не подготовится к старту в Лиге Чемпионов. Поэтому Динамо активно играет товарищеские матчи с весьма статусными соперниками. Неделю назад был Фенербахче. На этот раз - чемпион Италии миланский Интер. Ради этого Динамо даже сместило матч УПЛ против Ингульца.
Понятно, что поединок не официальный и вряд ли Интер будет выкладываться максимально. Не стоит забывать, что нерадзури сменили тренера и потеряли нескольких ключевых игроков. Но это тот самый Интер, в составе которого играют чемпионы Европы Бастони и Барелла, в атаке остается чемпион Южной Америки Лаутаро Мартинес, в центре поля действует пара хорватов Брозович и Перишич и так далее. Список можно продолжать долго.
Как киевляне будут выглядеть на фоне такого соперника, смотрите в субботу, 14 августа на канале 2+2. Начало матча Интер - Динамо в 19:30. Также трансляция матча будет доступна на официальном канале Динамо в YouTube, соответствующий плеер будет размещен и на сайте UA-Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Интер - Динамо онлайн
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