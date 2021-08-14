Степаненко - о поединке с Металлистом 1925: Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в УПЛ

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поединок четвертого тура УПЛ против "Металлиста 1925":

"Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в чемпионате Украины. Соперники здорово закрываются и играют в насыщенной обороне. Блок обороны сидит на линии штрафной. Иногда тяжело вскрыть оборону. Когда забиваем гол - полегче. Появляются зоны. Сегодня так и получилось: в первом тайме просидели на воротах соперника, но не забили; во втором забили — и было больше моментов.

Понравилась команда Валерия Кривенцова. Организованная, играли в пас, молодцы ребята. Не зря у них неплохие результаты.

Мой гол? Я с Кривцовым поменялся местами. На теории я должен был бежать туда, Серый здорово черкнул, мне осталось попасть в ворота. Поэтому 80% - это его гол, мой - 20%.

Забили гол, команда раскрылась, появились зоны, куда бежать и отдавать пас. Очень часто, когда в таких матчах команда закрывается, то поединок до гола", - сказал Степаненко.