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Степаненко - о поединке с Металлистом 1925: Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в УПЛ
Однако три очка все же в кармане
Шахтар/Автор невідомий
Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поединок четвертого тура УПЛ против "Металлиста 1925":
"Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в чемпионате Украины. Соперники здорово закрываются и играют в насыщенной обороне. Блок обороны сидит на линии штрафной. Иногда тяжело вскрыть оборону. Когда забиваем гол - полегче. Появляются зоны. Сегодня так и получилось: в первом тайме просидели на воротах соперника, но не забили; во втором забили — и было больше моментов.
Понравилась команда Валерия Кривенцова. Организованная, играли в пас, молодцы ребята. Не зря у них неплохие результаты.
Мой гол? Я с Кривцовым поменялся местами. На теории я должен был бежать туда, Серый здорово черкнул, мне осталось попасть в ворота. Поэтому 80% - это его гол, мой - 20%.
Забили гол, команда раскрылась, появились зоны, куда бежать и отдавать пас. Очень часто, когда в таких матчах команда закрывается, то поединок до гола", - сказал Степаненко.
Отметим, что Тарас открыл счет в этой встрече. Это уже второе результативное действие для полузащитника в этом сезоне, ведь в матче первого тура УПЛ он записал в свой актив результативную передачу.
Сейчас "Шахтер" расположился на третьем месте турнирной таблицы УПЛ с девятью очками в активе. Впереди - "Динамо" и "Десна", в которых столько же зачетных пунктов, однако еще по одному матчу в запасе.
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