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Степаненко - о поединке с Металлистом 1925: Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в УПЛ

Премьер-лига
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Однако три очка все же в кармане

Степаненко - о поединке с Металлистом 1925: Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в УПЛ

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поединок четвертого тура УПЛ против "Металлиста 1925":

"Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в чемпионате Украины. Соперники здорово закрываются и играют в насыщенной обороне. Блок обороны сидит на линии штрафной. Иногда тяжело вскрыть оборону. Когда забиваем гол - полегче. Появляются зоны. Сегодня так и получилось: в первом тайме просидели на воротах соперника, но не забили; во втором забили — и было больше моментов.

Понравилась команда Валерия Кривенцова. Организованная, играли в пас, молодцы ребята. Не зря у них неплохие результаты.

Мой гол? Я с Кривцовым поменялся местами. На теории я должен был бежать туда, Серый здорово черкнул, мне осталось попасть в ворота. Поэтому 80% - это его гол, мой - 20%.

Забили гол, команда раскрылась, появились зоны, куда бежать и отдавать пас. Очень часто, когда в таких матчах команда закрывается, то поединок до гола", - сказал Степаненко.

Отметим, что Тарас открыл счет в этой встрече. Это уже второе результативное действие для полузащитника в этом сезоне, ведь в матче первого тура УПЛ он записал в свой актив результативную передачу.

Сейчас "Шахтер" расположился на третьем месте турнирной таблицы УПЛ с девятью очками в активе. Впереди - "Динамо" и "Десна", в которых столько же зачетных пунктов, однако еще по одному матчу в запасе.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
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