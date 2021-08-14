  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сампдория хочет подписать Супрягу для ротации
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сампдория хочет подписать Супрягу для ротации

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Квальяреалла не может вечно играть

Сампдория хочет подписать Супрягу для ротации

Олександр Приходько

Новина українською

Очередной итальянский вариант появился для нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. Игрок стал трансферной целью "Сампдории". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Клуб ищет футболиста для ротации основному форварду Фабио Квальярелле, которому исполнилось 38 лет. "Сампдория" хочет оформить аренду с правом выкупа. Пока "Динамо" не готово принять это предложение.

"Сампдория" предложила 1,5 млн евро за годовую аренду плюс право выкупа за 8 млн евро, сообщает Николо Скира. Киевляне хотят же оформить полноценный трансфер.

Напомним, что ранее украинцем активно интересовался "Дженоа", однако из-за финансовых вопросов клуб прекратил переговоры. Также вчера появилась информация об интересе со стороны "Удинезе".

Отметим, что последний раз Супряга выходил в составе киевлян 17 июля в матче против "Ниццы". После этого он ни разу не попал в заявку на поединок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZSTV1223 (Черкаси)
14.08.2021 в 12:09
Фуух, а я вже було подумав що він треба Сампдорії щоб в футбол грати, а тут виходить що для ротації, далі мабуть виясниться що в Сампдорії просто на тренуваннях немає кому м'ячі подавати, а Супряга на цю роль якраз добре підходить.
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
14.08.2021 в 12:08
Супряга антипод Зінченку той постійно на позитиві і має гарні успіхи а цей вічно на "кислому" тому в нього все хреново. Тікати йому потрібно в європу і пошвидше але якщо не змінить своє відношення і це не допоможе.
Ответить
0
0
kravaserega (Kyiv)
14.08.2021 в 12:07
Такой ценный игрок, что аж половина итальянских клубов ведёт борьбу за него, странно, что из других чемпионатов о нем никто не мечтает
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
14.08.2021 в 12:04
Не здивуюсь що такими темпами він через недільку в Одесі буде бігати)
Ответить
0
0
Arni-86 (Одесса)
14.08.2021 в 11:37
Представители Сампдории будут сегодня на матче, может наконец то решат
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 11:47
Только Супряги нет в заявки на игру. Бред все это.
Ответить
0
0
Arni-86 (Одесса)
14.08.2021 в 11:50
там будет Суркис и представители Сампдории, а Супряга и не нужен, если клубы договорятся, то ему надо без раздумий бежать в другой клуб
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...