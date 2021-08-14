Сампдория хочет подписать Супрягу для ротации

Очередной итальянский вариант появился для нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. Игрок стал трансферной целью "Сампдории". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Клуб ищет футболиста для ротации основному форварду Фабио Квальярелле, которому исполнилось 38 лет. "Сампдория" хочет оформить аренду с правом выкупа. Пока "Динамо" не готово принять это предложение.

"Сампдория" предложила 1,5 млн евро за годовую аренду плюс право выкупа за 8 млн евро, сообщает Николо Скира. Киевляне хотят же оформить полноценный трансфер.

Напомним, что ранее украинцем активно интересовался "Дженоа", однако из-за финансовых вопросов клуб прекратил переговоры. Также вчера появилась информация об интересе со стороны "Удинезе" .

Отметим, что последний раз Супряга выходил в составе киевлян 17 июля в матче против "Ниццы". После этого он ни разу не попал в заявку на поединок.