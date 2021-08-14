Кривенцов - о матче с Шахтером: Увидели уровень, к которому будем стремиться

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал игру своих подопечных против "Шахтера":

"- Наверное, все матчи с участием "Шахтера" будут проходить по такому сценарию, где они будут большую часть игрового времени владеть мячом. А остальные команды уже сами будут выбирать, как против них играть. Мы сегодня попытались быть также на мяче, насколько это возможно. Однако наши ошибки не позволяли нам конвертировать выход из обороны в полноценные атаки. Я хочу поздравить "Шахтер" с победой, пожелать успеха в игре с "Монако". А мы увидели уровень, к которому будем стремиться.

- Вы сегодня вышли на игру без номинального форварда. Это была часть вашего плана на этот матч?

- Нет, у нас просто на данный момент есть только Марлисон, который недавно к нам присоединился, мы только его заявили и сразу его ставить... Поэтому мы немного трансформировались на протяжении всего матча.

- Кроме проблем с форвардом, очевидно возникла проблема с правым защитником, Жичиков травмировался. Насколько вы удовлетворены действиями Виталий Ермакова на несвойственной для него позиции?

- Я доволен Виталием Ермаковым, это хороший, квалифицированный игрок. Но у нас, по условиям арендного соглашения, еще не мог играть Дмитрий Крысько. Для нас это две существенные потери.

- Матч против "Шахтера", для которого Вы легенда, и как игрок, и как тренер. Что чувствовали сегодня?

- Сейчас все мои мысли связаны с "Металлистом 1925". У нас очень интересный, амбициозный проект. Поэтому, конечно, я желаю своей родной команде успеха и быть вверху во всех соревнованиях, где они участвуют. А мы, шаг за шагом, будем стремиться к этому уровню.

- Игроки "Шахтера" делают много комплиментов вашей команде и считают, что по итогам сезона "Металлист 1925" может быть в верхней части турнирной таблицы. Как вы сами оцениваете свои шансы, уже попробовав УПЛ "на вкус"?

- Впереди много матчей. Понятно, что каждый поединок имеет свой отдельный сценарий и каждую следующую игру нельзя сравнивать с предыдущей. Посмотрим. То, что наша команда играет в футбол, да - играет. Мы будем продолжать делать это и дальше. Как получится - узнаем в конце чемпионата", - сказал Кривенцов.