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Заря объявила заявку на плей-офф квалификации Лиги Европы
В нее попали не все
фото - ФК Динамо Київ
"Заря" уже в следующий четверг сыграет против венского "Рапида" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане на своем сайте опубликовали заявку команды на следующие два поединка еврокубков.
Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин
Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Снурницин
Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Хомченовский, Кочергин, Назарин, Громов
Нападающие: Лунев, Захеди, Гладкий, Кабаев, Сайядманеш, Алефиренко, Овусу
Отметим, что снова в заявку не попал арендованный у киевского "Динамо" Ахмед Алибеков.
Напомним, что первый матч между "Рапидом" и "Зарей" состоится в Австрии. Стартовый свисток запланирован 19 августа на 22:00 по киевскому времени.
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