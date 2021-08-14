Заря объявила заявку на плей-офф квалификации Лиги Европы

"Заря" уже в следующий четверг сыграет против венского "Рапида" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане на своем сайте опубликовали заявку команды на следующие два поединка еврокубков.

Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Снурницин

Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Хомченовский, Кочергин, Назарин, Громов

Нападающие: Лунев, Захеди, Гладкий, Кабаев, Сайядманеш, Алефиренко, Овусу

Отметим, что снова в заявку не попал арендованный у киевского "Динамо" Ахмед Алибеков.

Напомним, что первый матч между "Рапидом" и "Зарей" состоится в Австрии. Стартовый свисток запланирован 19 августа на 22:00 по киевскому времени.