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Заря объявила заявку на плей-офф квалификации Лиги Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

В нее попали не все

Заря объявила заявку на плей-офф квалификации Лиги Европы

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Заря" уже в следующий четверг сыграет против венского "Рапида" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане на своем сайте опубликовали заявку команды на следующие два поединка еврокубков.

Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Снурницин

Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Хомченовский, Кочергин, Назарин, Громов

Нападающие: Лунев, Захеди, Гладкий, Кабаев, Сайядманеш, Алефиренко, Овусу

Отметим, что снова в заявку не попал арендованный у киевского "Динамо" Ахмед Алибеков.

Напомним, что первый матч между "Рапидом" и "Зарей" состоится в Австрии. Стартовый свисток запланирован 19 августа на 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Рапид (Вена)
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2021 в 14:20
норм состав, только от Цвека и Руфати надо избавляться. крайне бестолковые дяди
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Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 12:53
состав боевой-надо проходить
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