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Тоттенхэм предлагал за Додо 20 млн евро. Шахтер хочет в два раза больше

Премьер-лига
(1 голосов)

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Тоттенхэм предлагал за Додо 20 млн евро. Шахтер хочет в два раза больше

Олександр Приходько

Новина українською

В правого защитника донецкого "Шахтера" Додо появилось несколько предложения от зарубежных клубов. Английский "Тоттенхэм" давал за бразильца 20 млн евро, а немецкая "Бавария" - 25 млн евро. Оба предложения были отклонены "горняками". Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

"Шахтер" хочет получить за защитника минимум 40 млн евро. Пока клуб не собирается снижать цену.

Напомним, что Додо перешел из "Куритибы" в "Шахтер" за 2 млн евро в январе 2018 года. С тех пор бразилец провел за "горняков" 77 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 20 млн евро. Его контракт с клубом действителен еще до 2025-го года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Додо
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Источник:
Екрем Конур

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Комментарии (6)
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Бутига (Чернигов)
14.08.2021 в 15:07
Опять Шахтер цену не сложит. Надо продавать. А то будет как с Тайсоном.
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0
0
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ascent (Луксор)
14.08.2021 в 14:53
40 - адекватная цена.
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+1
0
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 14:51
Пхахахаха)))))..Интер купил у Реала Хакими за 40,а ЧМОхтьор хочет за своих педринь 40?? Смех
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0
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 14:32
За 20 млн пусть дырявые бревна покупают!
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 15:07
Так купили Траоое и педриньо,или нужно ещё несколько деревьев для дырявых даунецких кончит?
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.08.2021 в 14:16
Додо стоит 40 м и заменить его не кем щас ,это вам не Супряга
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+3
-4


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