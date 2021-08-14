Тоттенхэм предлагал за Додо 20 млн евро. Шахтер хочет в два раза больше

В правого защитника донецкого "Шахтера" Додо появилось несколько предложения от зарубежных клубов. Английский "Тоттенхэм" давал за бразильца 20 млн евро, а немецкая "Бавария" - 25 млн евро. Оба предложения были отклонены "горняками". Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

"Шахтер" хочет получить за защитника минимум 40 млн евро. Пока клуб не собирается снижать цену.

Напомним, что Додо перешел из "Куритибы" в "Шахтер" за 2 млн евро в январе 2018 года. С тех пор бразилец провел за "горняков" 77 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 20 млн евро. Его контракт с клубом действителен еще до 2025-го года.