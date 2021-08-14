Герой футбольного дня. Тарас Степаненко

Это необычно и немного не то, на что рассчитывали при подписании Роберто Де Дзерби. Перед началом второго тайма матча против "Металлиста 1925" операторы крупным планом выхватили лицо тренера "Шахтера", затем – Тараса Степаненко, еще нескольких игроков команды, ставящей перед собой чемпионскую цель. В их глазах читалась растерянность.

А это был всего-навсего "Металлист 1925" – команда, которая вообще впервые в своей истории выступает на таком уровне. Сейчас "Шахтер" напоминает потрепанный трактор из отцовского села: шума и выхлопных газов много, а тянуть прицеп мощности нет.

Да где там прицеп – иногда приходится даже толкать. Теми ребятами, которые служат для "Шахтера" вспомогательной силой, являются опытные игроки этой команды. Педриньо, Марлон и Траоре – это хорошие приобретения. Но они не лидеры. Тете и другие молодые бразильцы работают ради своего имени. А вот ветераны в трудные минуты изрядно помогают.

Против "Генка" в гостях выручил Марлос, который отдал прекрасную передачу на Исмаили на дальнюю штангу из-за пределов штрафной площади. Вчера на старте второго тайма забил Тарас Степаненко, позволив команде сбросить с плеч бремя стерильного первого тайма (около 60-и процентов владения мячом и только один удар по воротам). Далее уже забил Траоре, дальше уже и чудачества Трубина при выходах из ворот не воспринимались так остро – этот результат сделал именно гол Степаненко.

Не Степаненко, а его гол. Потому как в целом Тарас провел совершенно обычный матч: два фола, один заработанный на себе фол, 56 пасов с точностью 96 процентов, один навес, две потери мяча, четырнадцать единоборств. Примечательно, что показатель ожидаемых голов Тараса Степаненко составил 0.64, а у автора второго гола, нападающего команды Лассины Траоре – 0.4. Тарас бил с более очевидной позиции. Повезло оказаться именно в том месте, где нужно.

Пока идет трудно. Перестройка, устроенное Де Дзерби, имеет право на жизнь, но опираться тренер должен на опытных игроков.