Заря - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Заря" уже традиционно тяжело начинает сезон. В трех турах они набрали лишь три очка, обыграв "Ингулец" 5:1. Помимо этого, коллектив Скрипника проиграл "Александрии" и "Динамо", что не украшает бронзового призера УПЛ. Начать победный путь можно будет уже сегодня в игре против "Миная", который хорошо сыграл против "Александрии", однако после ничего не сделал с "Динамо".

УПЛ. 4-й тур

14.08.2021. Запорожье. "Славутич Арена"

"Заря" 19:30 "Минай"