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Заря - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчанам нужно побеждать

Заря - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" уже традиционно тяжело начинает сезон. В трех турах они набрали лишь три очка, обыграв "Ингулец" 5:1. Помимо этого, коллектив Скрипника проиграл "Александрии" и "Динамо", что не украшает бронзового призера УПЛ. Начать победный путь можно будет уже сегодня в игре против "Миная", который хорошо сыграл против "Александрии", однако после ничего не сделал с "Динамо".

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УПЛ. 4-й тур
14.08.2021. Запорожье. "Славутич Арена"

"Заря" 19:30 "Минай"

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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