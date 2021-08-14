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Заря - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Луганчанам нужно побеждать
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
"Заря" уже традиционно тяжело начинает сезон. В трех турах они набрали лишь три очка, обыграв "Ингулец" 5:1. Помимо этого, коллектив Скрипника проиграл "Александрии" и "Динамо", что не украшает бронзового призера УПЛ. Начать победный путь можно будет уже сегодня в игре против "Миная", который хорошо сыграл против "Александрии", однако после ничего не сделал с "Динамо".
УПЛ. 4-й тур
14.08.2021. Запорожье. "Славутич Арена"
"Заря" 19:30 "Минай"
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