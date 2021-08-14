Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция
Статусный контрольный матч для чемпиона Украины
Фото: Александр Приходько
Пока в Украине продолжается четвертый тур УПЛ, действующий чемпион, киевское "Динамо", проведет контрольный матч. В соперниках - миланский "Интер", который несмотря на статус победителя Серии А, продал немало лидеров летом, после чего новому тренеру, Симоне Индзаги, придется серьезно перезагрузить коллектив. Зачатки новой команды мы увидим сегодня.
Контрольный матч, 14.08.2021
"Интер" 19:30 "Динамо"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер догнал Динамо, Металлист 1925 расположился в середине. Таблица УПЛ 2021/22
- Интер - Динамо. Анонс и прогноз товарищеского матча на 14.08.2021
- Интер - Динамо: где и когда смотреть матч
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 17:12
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...