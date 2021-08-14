  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Статусный контрольный матч для чемпиона Украины

Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Пока в Украине продолжается четвертый тур УПЛ, действующий чемпион, киевское "Динамо", проведет контрольный матч. В соперниках - миланский "Интер", который несмотря на статус победителя Серии А, продал немало лидеров летом, после чего новому тренеру, Симоне Индзаги, придется серьезно перезагрузить коллектив. Зачатки новой команды мы увидим сегодня.

Читайте такжеИнтер - Динамо. Анонс и прогноз товарищеского матча на 14.08.2021

Контрольный матч, 14.08.2021
"Интер" 19:30 "Динамо"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 17:12
Интер, порви на клочки это недоразумение)))
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...