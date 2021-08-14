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Караваев: Миколенко что-то беспокоило. Думаю, ему просто дали отдохнуть

Премьер-лига
(4 голосов)

Впереди тяжелый сезон

Караваев: Миколенко что-то беспокоило. Думаю, ему просто дали отдохнуть

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в предварительной заявке на товарищеский матч против "Интера":

"Думаю, что просто дали отдохнуть. К тому же его что-то беспокоило. Луческу говорит, что если есть проблемы с организмом, мышечная травма или что-то еще - лучше на один-два дня сделать паузу.

Если не будешь готов на 100 процентов - можно ухудшить ситуацию", - сказал Караваев.

Миколенко провел три полных официальных матча сезона. Следующая игра киевлян в УПЛ - против "Ингульца" в следующую среду.

Напомним, что сегодня в 19:30 "Динамо" проведет спарринг с "Интером" в Монце.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ПроФутбол

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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
14.08.2021 в 17:43
Ему дали отдохнуть во всех матчах, в которых играл на ЧЕ
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