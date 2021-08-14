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Караваев: Миколенко что-то беспокоило. Думаю, ему просто дали отдохнуть
Впереди тяжелый сезон
Фото: ФК Динамо
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в предварительной заявке на товарищеский матч против "Интера":
"Думаю, что просто дали отдохнуть. К тому же его что-то беспокоило. Луческу говорит, что если есть проблемы с организмом, мышечная травма или что-то еще - лучше на один-два дня сделать паузу.
Если не будешь готов на 100 процентов - можно ухудшить ситуацию", - сказал Караваев.
Миколенко провел три полных официальных матча сезона. Следующая игра киевлян в УПЛ - против "Ингульца" в следующую среду.
Напомним, что сегодня в 19:30 "Динамо" проведет спарринг с "Интером" в Монце.
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