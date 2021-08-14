Караваев: Миколенко что-то беспокоило. Думаю, ему просто дали отдохнуть

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в предварительной заявке на товарищеский матч против "Интера":

"Думаю, что просто дали отдохнуть. К тому же его что-то беспокоило. Луческу говорит, что если есть проблемы с организмом, мышечная травма или что-то еще - лучше на один-два дня сделать паузу.

Если не будешь готов на 100 процентов - можно ухудшить ситуацию", - сказал Караваев.