Львов - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинская Премьер - лига продолжает радовать нас своими баталиями, и на очереди матч "Львов" против "Александрии". Команды по-разному начали чемпионат: "Александрия" умудрилась проиграть "Минаю", но сняла скальпы "Зари" и "Шахтера". Если бы не потеря с аутсайдером, коллектив Юрия Гуры был бы среди лидеров.

А вот "Львов" до сих пор без побед. "Львам" выдали немало авансов, но пока сезон для Анатолия Бессмертного складывается значительно труднее, чем предыдущий. Таковы реалии. Это будни. Но шансы взять очки еще будут.

Против "Александрии" "Львов" сыграет дома и попытается не допустить ошибок. Матч запланирован на воскресенье, 15-е августа 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Видеотрансляцию в реальном времени обеспечит телеканал "Футбол 1".

Также матч можно будет посмотреть в Интернете – на платформах, которые ретранслируют сигнал телеканалов "Футбол 1/2/3". Это, в частности, сервисы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ. Все они работают по подписке.