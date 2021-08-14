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Гецко: В матче с Металлистом-1925 Шахтер наигрывал тактическую схему на поединок с Монако
Эксперт рассказал о вчерашнем матче
pobeda.od.ua
Экс-форвард национальной сборной Украины Иван Гецко дал комментарий после матча "Шахтер" - "Металлист-1925":
"Думаю, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби уже наигрывал состав и те тактические схемы, которые будут использованы в поединке Лиги чемпионов 17 августа — с "Монако". Имею ввиду, прежде всего, центр защиты и опорную зону. И в том, что на этот раз "горняки" порадовали надежностью тыла, заслуга Сергея Кривцова и Тараса Степаненко, которые вчера вышли в старте.
Правда, нужно отметить, что "Металлист 1925" не сумел оказать дончанам достойного сопротивления. "Шахтер" доминировал по всем компонентам, с другой стороны, хорошо, что обошлось без повреждений", - сказал Гецко.
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