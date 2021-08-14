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Гецко: В матче с Металлистом-1925 Шахтер наигрывал тактическую схему на поединок с Монако

Премьер-лига
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Эксперт рассказал о вчерашнем матче

Гецко: В матче с Металлистом-1925 Шахтер наигрывал тактическую схему на поединок с Монако

pobeda.od.ua

Новина українською

Экс-форвард национальной сборной Украины Иван Гецко дал комментарий после матча "Шахтер" - "Металлист-1925":

"Думаю, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби уже наигрывал состав и те тактические схемы, которые будут использованы в поединке Лиги чемпионов 17 августа — с "Монако". Имею ввиду, прежде всего, центр защиты и опорную зону. И в том, что на этот раз "горняки" порадовали надежностью тыла, заслуга Сергея Кривцова и Тараса Степаненко, которые вчера вышли в старте.

Правда, нужно отметить, что "Металлист 1925" не сумел оказать дончанам достойного сопротивления. "Шахтер" доминировал по всем компонентам, с другой стороны, хорошо, что обошлось без повреждений", - сказал Гецко.

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В статье: Иван Гецко Шахтер (Донецк) Монако Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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