Верес - Ворскла 1:1. Полтавская отстраненность

В первых трех турах полтавская "Ворскла" набрала семь очков. Так уж вышло, что на старте сезона у команды Максимова не самый сложный календарь - три домашних поединка, причем два из них против "Руха" и "Львова", которых "Ворскла", если снова хочет выйти в Европу, должна обыгрывать. Это они и сделали. Мы похвалили "зелено-белых", однако сделали сноску, что стоит дождаться еще 2-3 матча, дабы окончательно записать полтавчан в список борцов за бронзу. Или за еврокубки. Игра против "Вереса" - не самый серьезный экзамен, однако именно сегодня "Ворскла" впервые сыграла в гостях, а значит, можно было дать им оценку за пределами родного стадиона.

Команда Вирта на старте сезона не удивляет. Совсем. В первой лиге ровенский коллектив выделялся на фоне остальных, однако к элите игроки никак не могут приспособиться. В атаке все примитивно и медленно, в защите - провал за провалом. Только вдумайтесь - в играх с "Рухом" и "Динамо" они пропустили по два раза за первые десять минут. Статус новичка может оправдать многое, но не это. Юрию Вирту нужно было срочно заняться этой проблемой.

В обороне "Верес" стал играть лучше. Не знаем, сработал ли выход Немчанинова, либо же это "Ворскла" не особо стремилась создавать моменты впереди, но ровенчане смотрелись прилично на своей половине. У полтавчан особых моментов не было, если не считать неточный удар Кане и прострел Степанюка, который был прерван защитником хозяев. И если сзади "Верес" играл образцово, то впереди смотрелся беззубо. Один раз издали пробивал Пасич, несколько неплохих передач выдал Гегедош и... И в принципе все. Вот такой получился первый тайм на стадионе Луцка, на который, к слову, пришли зрители. Пришли веселыми, ушли унылыми. Как говорил ослик Иа: "Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище".

Хуже первого тайма не могло быть ничего, что сразу доказали 79 секунд начала второй половины. Челядин совершил прорыв в штрафную, после чего нашел выставленную ногу Кучерова и оказался на газоне. Интересный эпизод, спорный эпизод, который убедил главного арбитра указать на точку - пенальти. Несмотря на статус лучшего бомбардира УПЛ, Руслан Степанюк не подошел к мячу, уступив право удара штатному пенальтисту Тиллю. Оливье пробил мощно, и несмотря на хороший прыжок Когута, мяч все равно оказался в сетке. Дождались гол. "Верес" по старой традиции пропустил в самом начале тайма. На этот раз второго.

На несколько минут нам показалось, что хозяева поплыли после пропущенного, так как стали позволять сопернику подолгу владеть мячом и наносить удары. Однако все это продлилось недолго. Первый же стандарт "Вереса" привел их к первому забитому в "домашних" стенах. Гегедош подал с угла поля, Солдат отклеился от Якубу и точно пробил головой - 1:1. Чего же вы так до перерыва не играли? Практически сразу ровенчане обязаны были выходить вперед - Тамм сфолил против Сергийчука (тоже спорно), после чего был назначен второй пенальти в нашей встрече. Пострадавший подошел к мячу, пострадавший ударил паненкой, пострадавший попал в перекладину, пытался добить мяч в ворота, однако не имел права это сделать. Комичный эпизод.

Говорить о последующих событиях особого смысла нет. Команды не наиграли на то, чтобы автор тратил на них буквы, а читатели - время, дабы узнать, что случилось в сегодняшнем матче. Если убрать начало второго тайма, то можно сказать, что не было ничего. И если от "Вереса", как от новичка УПЛ, много требовать не стоит, то полтавский клуб сегодня разочаровал. После матча с ФК "Львов" нам показалось, что "зелено-белые" стали куда более взрослым коллективом, но они снова вернули нас на год назад, когда чередовали успешные выступления с пассивностью и провалами. Сегодня команда Максимова на очки не наиграла и винить они могут только самих себя.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)

Верес - Ворскла 1:1

Голы: Игорь Солдат 54 - Оливье Тилль 48 (пен.)

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Николай Гайдучик 86), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Виталий Тимофеенко 86), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 86), Никита Полюлях (Дмитрий Клец 71), Роберт Гегедош (Михаил Гечев 76)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Адеринсола Эсеола 87), Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Иван Пешич 76), Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Ибрахим Кане (Владислав Вакула 69)

Предупреждения: Никита Полюлях 45+1 - Ибрахим Кане 61, Йоонас Тамм 90+1

Нереализованный пенальти: Михаил Сергийчук 57