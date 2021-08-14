Сергийчук попал в перекладину, пробивая паненкой с пенальти

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук не реализировал пенальти в матче 4-го тура УПЛ "Верес" - "Ворскла" (1:1).

Игрок решил пробить паненкой, но мяч пошел выше и попал в перекладину. Михаил пытался добить, но и это у него не получилось. В результате команда так и не вышла вперед, закончив матч ничьей.

Михаил Сергийчук провел 4 матча в УПЛ этого сезона, результативными действиями пока не отметился.