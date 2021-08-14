Премьер-лига
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Сергийчук попал в перекладину, пробивая паненкой с пенальти
Игрок немного не попал
Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук не реализировал пенальти в матче 4-го тура УПЛ "Верес" - "Ворскла" (1:1).
Игрок решил пробить паненкой, но мяч пошел выше и попал в перекладину. Михаил пытался добить, но и это у него не получилось. В результате команда так и не вышла вперед, закончив матч ничьей.
Михаил Сергийчук провел 4 матча в УПЛ этого сезона, результативными действиями пока не отметился.
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Комментарии (2)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.08.2021 в 20:03
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ukatan (Харьковская обл.)
14.08.2021 в 19:34
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