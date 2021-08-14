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Сергийчук попал в перекладину, пробивая паненкой с пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок немного не попал

Сергийчук попал в перекладину, пробивая паненкой с пенальти

Новина українською

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук не реализировал пенальти в матче 4-го тура УПЛ "Верес" - "Ворскла" (1:1).

Игрок решил пробить паненкой, но мяч пошел выше и попал в перекладину. Михаил пытался добить, но и это у него не получилось. В результате команда так и не вышла вперед, закончив матч ничьей.

Михаил Сергийчук провел 4 матча в УПЛ этого сезона, результативными действиями пока не отметился.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Комментарии (2)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.08.2021 в 20:03
Пижон
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ukatan (Харьковская обл.)
14.08.2021 в 19:34
Тренеры! Ну хоть обьясните человеку что отскок от штанги или перекладины бьющий не может добивать! Два касания делать нельзя!
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