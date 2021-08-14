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Рамирес, Леднев и Джеко. Стали известны составы на матч Динамо - Интер

Премьер-лига
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Тренерский штаб сделал свой выбор

Рамирес, Леднев и Джеко. Стали известны составы на матч Динамо - Интер

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Стали известны составы на товарищеский матч киевского "Динамо" с миланским "Интером", который состоится на стадионе Бриантео в Монце.

"Динамо": Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев – Родригеш, Цыганков – Рамирес.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сидклей, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Вербич, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Кулач, Шкурин.

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Де Врей, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич - Сенси - Джеко.

Добавим, что "Интер" еще не объявил об официальном подписании Эдина Джеко, но тренер уже наигрывает боснийского форварда в товарищеском матче.

Поединок начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Италия)
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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