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Рамирес, Леднев и Джеко. Стали известны составы на матч Динамо - Интер
Тренерский штаб сделал свой выбор
Фото: Александр Приходько
Стали известны составы на товарищеский матч киевского "Динамо" с миланским "Интером", который состоится на стадионе Бриантео в Монце.
"Динамо": Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев – Родригеш, Цыганков – Рамирес.
Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сидклей, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Вербич, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Кулач, Шкурин.
"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Де Врей, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич - Сенси - Джеко.
Добавим, что "Интер" еще не объявил об официальном подписании Эдина Джеко, но тренер уже наигрывает боснийского форварда в товарищеском матче.
Поединок начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.
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