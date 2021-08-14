Рамирес, Леднев и Джеко. Стали известны составы на матч Динамо - Интер

Стали известны составы на товарищеский матч киевского "Динамо" с миланским "Интером", который состоится на стадионе Бриантео в Монце.

"Динамо": Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев – Родригеш, Цыганков – Рамирес.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сидклей, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Вербич, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Кулач, Шкурин.

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Де Врей, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич - Сенси - Джеко.

Добавим, что "Интер" еще не объявил об официальном подписании Эдина Джеко, но тренер уже наигрывает боснийского форварда в товарищеском матче.

Поединок начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.