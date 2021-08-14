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Три паса пяткой в одной атаке. Интер забил эффектный гол Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Защита киевлян оказалась бессильной

Три паса пяткой в одной атаке. Интер забил эффектный гол Динамо

La Gazzetta dello Sport

Новина українською

Миланский "Интер" забил блестящий гол в ворота киевского "Динамо" в товарищеском поединке.

Шкриньяр отдал пас на Джеко в центр штрафной, он пяткой перевел на Сенси, а тот опять пяткой - к линии штрафной. В это время набежавший Барелла в касание пробил в угол. Бущан не помог в этом моменте.

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Италия)
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Комментарии (8)
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Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:42
Я думаю що їх Луческу з'їсть це не ігра. Треба ігроки покупать. А динамівські нічого не зроблять. Вони ще зелені щоб с такіми командами тягаться. Навіть у ворота влучить не можуть.
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nemo69 (Ямайка)
14.08.2021 в 21:38
Румын дал понять суркису , что динамо к дно, что бы губы не раскатывал
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Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:43
Це ясно давно що українці Лігу чемпіонів не потягнуть.
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2021 в 21:33
уровень ДК только УПЛ на ЕК хана--сделали как пацанов ЧО
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Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:44
Ну для України вони годяться тільки не для Європі
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kapkan (Луганск)
14.08.2021 в 21:24
Преподали, но это товарные, в игре такого не будет.
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0
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:08
Красота!!!
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:44
Чистота красоту понесла на висоту
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