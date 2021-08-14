Три паса пяткой в одной атаке. Интер забил эффектный гол Динамо

Миланский "Интер" забил блестящий гол в ворота киевского "Динамо" в товарищеском поединке.

Шкриньяр отдал пас на Джеко в центр штрафной, он пяткой перевел на Сенси, а тот опять пяткой - к линии штрафной. В это время набежавший Барелла в касание пробил в угол. Бущан не помог в этом моменте.