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Три паса пяткой в одной атаке. Интер забил эффектный гол Динамо
Защита киевлян оказалась бессильной
La Gazzetta dello Sport
Миланский "Интер" забил блестящий гол в ворота киевского "Динамо" в товарищеском поединке.
Шкриньяр отдал пас на Джеко в центр штрафной, он пяткой перевел на Сенси, а тот опять пяткой - к линии штрафной. В это время набежавший Барелла в касание пробил в угол. Бущан не помог в этом моменте.
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Источник:Твиттер ФК "Интер"
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Комментарии (8)
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Fishing 555 (Rivne)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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