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Вы это видели?! Десна - Днепр-1 2:1
Какой же классный матч!
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
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Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Десна - СК Днепр-1 2:1
Голы: Денис Безбородько 30, Тарас Завийский 86 - Артем Довбик 79
Десна: Игорь Литовка, Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Илья Шевцов 88), Егор Картушов, Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 74), Евгений Селин (Викентий Волошин 13)
СК Днепр-1: Евгений Паст, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Никита Кравченко (Сергей Логинов 19), Франциско Ди Франко, Марио Чуже (Игорь Когут 54), Александр Назаренко, Невен Джурасек (Даниил Игнатенко 84), Александр Сваток, Александр Пихалёнок
Предупреждения: Евгений Цымбалюк 48 - Владимир Адамюк 33, Франциско Ди Франко 40, Сергей Логинов 43, Франциско Ди Франко 59, Александр Пихалёнок 75
Удаления: Франциско Ди Франко 59, Александр Пихалёнок 76
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