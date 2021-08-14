Вы это видели?! Десна - Днепр-1 2:1

1. Отличное судейство от Монзуль! Я как болела Зори, без предвзятости тебе это говорю, не единой ошибки! У Кати яйца есть! 2.«Первый тайм - отстой!» в исполнении Днепра. А Вот в исполнении Десны он был великолепен. Ничего не дали создать и сделать Днепру. И не понятно, зачем так было низко садиться во втором..3 лучше вспомни что было до Йовичеча.. и радуйся тому что есть