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Вы это видели?! Десна - Днепр-1 2:1

Премьер-лига
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(4 голосов)

Какой же классный матч!

Вы это видели?! Десна - Днепр-1 2:1

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Десна - СК Днепр-1 2:1
Голы: Денис Безбородько 30, Тарас Завийский 86 - Артем Довбик 79
Десна: Игорь Литовка, Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Илья Шевцов 88), Егор Картушов, Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 74), Евгений Селин (Викентий Волошин 13)
СК Днепр-1: Евгений Паст, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Никита Кравченко (Сергей Логинов 19), Франциско Ди Франко, Марио Чуже (Игорь Когут 54), Александр Назаренко, Невен Джурасек (Даниил Игнатенко 84), Александр Сваток, Александр Пихалёнок
Предупреждения: Евгений Цымбалюк 48 - Владимир Адамюк 33, Франциско Ди Франко 40, Сергей Логинов 43, Франциско Ди Франко 59, Александр Пихалёнок 75
Удаления: Франциско Ди Франко 59, Александр Пихалёнок 76

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В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Комментарии (78)
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pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:04
Спасибо двум командам за прекрасную игру, эмоции... Таких игр бы побольше. Десна уже после первого удаления Днепра расслабилась, а после второго подумала, что это всё, но не тут то было. Днепр, в меньшинстве, показал классную игру, держал в напряжении всю игру. Это было супер. Молодцы две команды. Десну с победой! Так держать!
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 22:17
Так точно! Молодцы!
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:04
Монзуль - самый слабый арбитр УПЛ! Десна работает с арбитрами. Пора уже и Берёзе с ними начинать работать! Первый тайм - отстой! За второй - спасибо ребятам! Игра равная, а разница теперь 5 очков... Вечно 7-8-е - это не про Днепр! Берёза - делай выводы! Йовичевич! Хватит ставить хорватский хлам! Оба ещё не готовы!!! И, надеюсь, на прессуху, после такого судейства ты не прийдёшь!
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+2
-3
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.08.2021 в 22:11
1. Отличное судейство от Монзуль! Я как болела Зори, без предвзятости тебе это говорю, не единой ошибки! У Кати яйца есть! 2.«Первый тайм - отстой!» в исполнении Днепра. А Вот в исполнении Десны он был великолепен. Ничего не дали создать и сделать Днепру. И не понятно, зачем так было низко садиться во втором..3 лучше вспомни что было до Йовичеча.. и радуйся тому что есть
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+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:17
Ты как болела зори (Киев) - обсуждай её матчи, ок?
0
0
STS (Dnipro)
14.08.2021 в 22:02
Как судили, так и судят, ничего не меняется. И ВАР не помогает.
Ответить
+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:05
А на ВАРе кто сидел? Арановский! Самый главный ненавистник Днепра!
Ответить
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.08.2021 в 22:14
Вар был задействован только в одном эпизоде с рукой! В других Катюша сама все нормально нарешала. К моменту с рукой, я хз, в Европе такие пеналы не ставят. У нас ставят, когда играет ДК или ШД с нижеранговыми командами..
0
-2
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:06
Судейство было на высшем уровне. Просто сегодня не в вашу пользу.
Ответить
+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:19
Просто мы не платим
0
0
avatar
ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:57
Эх, Катя. Катя...
Ответить
+2
-2
vgolovan (полтава)
14.08.2021 в 21:56
монзуль это позор украинского футбола
Ответить
+4
-3
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.08.2021 в 22:16
Дауны, вроде тебя, это позор украинского народа.
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:19
Я бы сказал точнее - ПОЗОРИЩЕ!!!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:55
Рябоконь - украинский Гасперини.
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:08
± минус поставил ошибочно
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:53
В общем - игра понравилась! И там и там есть характер, есть индивидуально приличные игроки!
Ответить
+2
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
14.08.2021 в 21:42
Матч огонь, командам спасибо, жаль глупый гол пропустил Днепр. P.S. Что же он ей сказал?
Ответить
+5
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 21:51
Как мне показалось, красную получил за плевок в ее сторону.
Ответить
+2
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
14.08.2021 в 22:03
Катя показала что у нее стальные "яйца".
+2
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:06
Катя показала, что ей пригодилилось бабло от 'северян'
+1
-2
Григорий Листопадов
14.08.2021 в 21:41
Монзуль то Монзуль, а пенальти в конце Днепру не поставила,а он был. А где ВАР, Повелко пропил?
Ответить
+1
-5
Smersh (Днепродзержинск)
14.08.2021 в 21:48
т.е. отсутствие пенальти в ворота Десны это нормально.. а в ворота Днепра нет?) Боюсь спросить, за кого болеем)
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:49
как думаешь. такой пенальти поставят в приличном чемпионате?
+1
-3
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:09
Пенальти был. 100%
Ответить
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.08.2021 в 22:18
Где именно?
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:40
Молодцы северяне!! Всех с победой))!! Вот только концовка инфарктная... надо было закрывать игру в первом тайме, а не доводить до такого экшена !!! А Днепр-1, похоже, в меньшинстве играет лучше ...
Ответить
+3
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 21:39
Десну с победой! А днепряне Монзуль свои часы предлагали?
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:53
И шубу
Ответить
+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 21:54
Шубу в душевую загесли.
0
0
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:55
Поздновато
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:38
Днепр1 - бойцы! Молодцы! А Десна, такое ощущение, что её тянут.....хз. Обе команды симпатичные! Матч - супер!
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:40
как ее протянули в этом матче?
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:40
Все красные 100%??
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:41
Пенальти можно было давать.....
+3
-2
Emperor71 (Чернігів)
14.08.2021 в 21:42
Може він має на увазі спірний пенальті в ворота Десни, який би призначили будь замість Дніпра Колос? Але там чисто випадковий відскок та ще після якого 100% момент був здається у Назаренка, атака продовжувалась. Яке там пенальті
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:43
Один две жёлтые за грубость ролучил. Красные по делу. Второй толкнул Катюху и на ...послал. а еще в концовке могла дать красную "4" ...
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:47
Но нигде не видел таких эмоций судьи в топ чемпах, чтобы брызги из-зо рта летели)))
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:50
Просто Катюха жоская. и с ней лучше не шутить.
0
-2
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:37
У Монзуль реально "крыша протекает". Глаза безумные на выкоте из орбит... Человек руководствуется эмоциями.
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:39
эмоции эмоциями. но отсудила хорошо. Что даже Вар не вмешался.
Ответить
+2
-5
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:41
Кроме красной Пихаленку. Не помню ни одного матча чтоб мужик арбитр такое вычудил. Это же решение чисто на эмоциях монзуль.
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:44
никто же не знает что он ей говорил. а может он ее хотел к себе домой пригласить на чашечку чая.
+2
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:09
Ты б за такое бабло и не такое делал) Десна - позорище!
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:13
Ты ненормальная
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
14.08.2021 в 21:37
Паста в топку!
Ответить
+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:10
Бывший вратарь Десны... а кто его знаеь...)))
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:14
Это лучший вратарь Упл
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:36
Как бы что не говорили, но Рябоконь тактически выиграл. И победы скорее больше заслуженная, чем нет. Дело ведь не в Пасте. Днепру там могло залетать прилично.
Ответить
+6
-3
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:38
Да тренерская победа. Йовичевич оказался просто писдабол. Много говорит, мало делает...
Ответить
+1
-5
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:13
И десне твоей бы залетело, если бы не монзуль и арановский. А как десна с +2 игроками феерично отбивалась! ))) засунул лучше бы жало в дуалипу
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:34
ОЙ КАТЯ ВЕРНУЛАСЬ.
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:34
Хороший матч получился, боевой. Катя, конечно, чудачка ещё та, но по удалениям вопросов нет. Десну с победой, спасибо командам.
Ответить
+5
-4
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:33
Первый тайм мрак у Днепра. В первую очередь эту игру проиграл Йовичевич.
Ответить
+4
-1
urik (Кривой Рог)
14.08.2021 в 21:32
паст --гандо...
Ответить
+1
-3
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:37
Просто он с детства за Десну.
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:45
Женя классный парень. Не гоните !!
0
0
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:49
Парень классный, вратарь не очень, хотя с кем не бывает.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:52
Бачили очі що купували)))
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:52
Просто Паст финансово в Днепре, а сердцем до сих пор в Десне)
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:15
И финасово тоже! Матч доказал!
0
0
Emperor71 (Чернігів)
14.08.2021 в 21:30
Не думав, що колись це скажу, але Домбровський був кращим у складі Десни. А про гру, посивіти можна від гри нашої Десни.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:32
а чего. Домбровский хороший уровень держит уже пару сезонов.
Ответить
+1
0
Emperor71 (Чернігів)
14.08.2021 в 21:34
Рівень то тримає, але не більше ніж добрий, а сьогодні вийшов на вищий. Ну і не подобався він мені як гравець до сьогодні.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:46
Да, Домбровский мен оф Зе матч. Реально успевал всё и везде. Ну и Литовка выручил. Молодцы!!
Ответить
+1
0
Саша AS80 (Харків)
14.08.2021 в 21:29
Тотовицький "анти лев" матчу... ось чому він не став гарним футболістом))))
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:30
он очень на расслабоне сегодня был.
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+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.08.2021 в 21:53
За это из Шахтера его и выперли.
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0
0
НикНиколаев (Минск)
14.08.2021 в 21:29
С победой! Закончился валидол дома за вечер
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0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
14.08.2021 в 21:28
Матч интересный. Днепр стал играть только после 2-х удалений. Паст дно
Ответить
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:27
Довбика пора продавати, поки він на коні, і можна за нього виручити непогані пару лямів.
Ответить
0
-2
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:27
С такими д*унами как Паст, Логинов и Адамюк какие там еврокубки. Это перволиговый шлак. Где этого урода паста нашли, безрукая сволочь.
Ответить
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:28
в Десне)
Ответить
+5
0
C_Ballack (Днепр)
14.08.2021 в 21:29
)))) засланный))
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 21:27
Не ну матч был реально уровня 1/4 финала Лиги Чемпионов как минимум.
Ответить
+3
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2021 в 21:38
бери выше - финала!
Ответить
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2021 в 21:25
past indefinite
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 21:48
Не гони. Бывает и так. Он в Десне два года регулярно привозил чудеса )))
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0
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