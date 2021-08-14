УПЛ. Заря - Минай 1:1. Со скрипом от Скрипника

Три очка после трех туров – не то, на что рассчитывала "Заря". И если поражение от "Динамо" читалось, то провал в матче с "Александрией" стал полной неожиданностью. А самое пикантное то, что нет времени для анализа или раскачивания – уже в четверг луганчане проведут свой первый поединок на международной арене. И права на ошибку тоже нет.

Конечно, "Заря" достойна представлять Украину на международной арене. Те, кто посягает на позиции луганчан во внутреннем чемпионате, уже "проявили" себя в Финляндии и Казахстане. Но и за "Зарю" тревожно, ведь если терять очки с такими командами как "Минай"... От Скрипника со скрипом.

Главный тренер немного видоизменил стартовый состав "Зари" по сравнению с прошлым матчем. Кабаев и Гладкий появились вместо иранцев, Булеца заменил Кристиана. Левый фланг защиты закрывал Жуниор Рейс, а не Хомченовский. У "Миная" было еще больше изменений. Василий Кобин старается подбирать под каждого соперника другую модель. На этот раз в основе не было латералей Кныша и Багайоко, а тактика выглядела как 3-4-3. Стоит отметить первое появление на поле Мислава Матича.

"Минай" держался очень достойно. Первая часть первого тайма прошла почти без атак. Раскрыть оборонительный панцирь соперника удалось Фаворову, который прошел по флангу и прострелил на Гладкого, но Александр не дотянулся до мяча. Кочергин при первой же возможности пытался бить, помня о том, как хорошо все залетало в поединке с "Ингульцом". Был момент и у Булецы, но он пробил выше. Простил, как и игроки "Миная" прощали своему сопернику.

Даже в более откровенных ситуациях. Особенно вопиющей была ошибка Кочергина, который отдал мяч в своей штрафной Билоногу, но тот без помех пробил мимо рамки. Никто не мешал результативно завершить эпизод и Михаилу Месхи, который добивал мяч после сейва Шевченко против удара Гончара. С точки зрения игры на созидание это был лучший тайм в исполнении "Миная" в этом чемпионате.

Не остановилась закарпатцы и после перерыва. Холодным душем для "Зари" стала подача от углового флажка и точный удар под штангу от Игоря Гончара. Пока луганчане приходили в себя и аккумулировали силы для ответа, "Минай" едва не забил второй раз (момент Билонога). Скрипник озабоченно потер затылок.

Игра изменилась, когда произошли замены. Вышли Кристиан, Аллахяр и Шабах, и именно от них исходила опасность. Сначала Сайядманеш забил тонким ударом низом под штангу (нападающий отлично оценил эпизод после паса Кристиана), а затем должен был забивать Шабах, однако ему помешал Гончар. "Заря" включила прессинг и тиски.

К иранцам присоединились Кристиан и Кочергин – уж они били по воротам с очень удобных позиций и с претензиями на гол. Но нужно похвалить голкипера Кучера, который ни на минуту не терял бдительности.

Кульминация матча – 82-я минута. Вернидуб подает с фланга, а Шахаб вколотил в перекладину. Вот это был шанс для "Зари" вырвать победу, а не тогда, когда от мелкого прикосновения Матича в штрафной площади падал Кочергин, за что и получил предупреждение. Выглядело так, что у команды Скрипника достаточно ресурсов, чтобы дожать оппонента (уже даже Денис Фаворов "крутил" с прицелом под штангу). Но нет.

Еще одна потеря очков, где "Заря" терять была не должна. Таким темпом будет трудно отстоять третью позицию. "Минай" понравился не только желанием, но и пониманием того, что нужно делать. Свой второй шанс Василий Кобин старается не упустить.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Холодинский (Харьковская область)

"Заря" - ФК "Минай" 1:1

Голы: Аллахяр 65 - Олег Горин 53

"Заря": Никита Шевченко, Жуниор Рейс (Дмитрий Хомченовский 73), Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 58), Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Кристиан Даль 58), Сергей Булеца (Раймонд Фримпонг 89), Егор Назарина, Артём Громов (Аллахяр 58), Максим Имереков, Денис Фаворов

ФК "Минай": Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Дмитрий Билоног (Антон Байдал 84), Виктор Лиховидько, Михаил Месхи (Алексей Хахлев 46), Олег Горин, Рустам Ахмедзаде (Евгений Селезнев 63), Игорь Гончар, Мислав Матич, Богдан Коваленко (Эльдар Кулиев 63), Олег Синегуб (Сиака Багайоко 75)

Предупреждения: Виталий Вернидуб 52, Владислав Кабаев 56 - Михаил Месхи 11, Олег Синегуб 70, Евгений Селезнев 78, Антон Байдал 90+3, Даниил Кучер 90+4

Удаление: Василий Кобин 90+2