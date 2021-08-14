  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Заря - Минай 1:1. Со скрипом от Скрипника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Заря - Минай 1:1. Со скрипом от Скрипника

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сенсация

УПЛ. Заря - Минай 1:1. Со скрипом от Скрипника

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Три очка после трех туров – не то, на что рассчитывала "Заря". И если поражение от "Динамо" читалось, то провал в матче с "Александрией" стал полной неожиданностью. А самое пикантное то, что нет времени для анализа или раскачивания – уже в четверг луганчане проведут свой первый поединок на международной арене. И права на ошибку тоже нет.

Конечно, "Заря" достойна представлять Украину на международной арене. Те, кто посягает на позиции луганчан во внутреннем чемпионате, уже "проявили" себя в Финляндии и Казахстане. Но и за "Зарю" тревожно, ведь если терять очки с такими командами как "Минай"... От Скрипника со скрипом.

Главный тренер немного видоизменил стартовый состав "Зари" по сравнению с прошлым матчем. Кабаев и Гладкий появились вместо иранцев, Булеца заменил Кристиана. Левый фланг защиты закрывал Жуниор Рейс, а не Хомченовский. У "Миная" было еще больше изменений. Василий Кобин старается подбирать под каждого соперника другую модель. На этот раз в основе не было латералей Кныша и Багайоко, а тактика выглядела как 3-4-3. Стоит отметить первое появление на поле Мислава Матича.

"Минай" держался очень достойно. Первая часть первого тайма прошла почти без атак. Раскрыть оборонительный панцирь соперника удалось Фаворову, который прошел по флангу и прострелил на Гладкого, но Александр не дотянулся до мяча. Кочергин при первой же возможности пытался бить, помня о том, как хорошо все залетало в поединке с "Ингульцом". Был момент и у Булецы, но он пробил выше. Простил, как и игроки "Миная" прощали своему сопернику.

Даже в более откровенных ситуациях. Особенно вопиющей была ошибка Кочергина, который отдал мяч в своей штрафной Билоногу, но тот без помех пробил мимо рамки. Никто не мешал результативно завершить эпизод и Михаилу Месхи, который добивал мяч после сейва Шевченко против удара Гончара. С точки зрения игры на созидание это был лучший тайм в исполнении "Миная" в этом чемпионате.

Не остановилась закарпатцы и после перерыва. Холодным душем для "Зари" стала подача от углового флажка и точный удар под штангу от Игоря Гончара. Пока луганчане приходили в себя и аккумулировали силы для ответа, "Минай" едва не забил второй раз (момент Билонога). Скрипник озабоченно потер затылок.

Игра изменилась, когда произошли замены. Вышли Кристиан, Аллахяр и Шабах, и именно от них исходила опасность. Сначала Сайядманеш забил тонким ударом низом под штангу (нападающий отлично оценил эпизод после паса Кристиана), а затем должен был забивать Шабах, однако ему помешал Гончар. "Заря" включила прессинг и тиски.

К иранцам присоединились Кристиан и Кочергин – уж они били по воротам с очень удобных позиций и с претензиями на гол. Но нужно похвалить голкипера Кучера, который ни на минуту не терял бдительности.

Кульминация матча – 82-я минута. Вернидуб подает с фланга, а Шахаб вколотил в перекладину. Вот это был шанс для "Зари" вырвать победу, а не тогда, когда от мелкого прикосновения Матича в штрафной площади падал Кочергин, за что и получил предупреждение. Выглядело так, что у команды Скрипника достаточно ресурсов, чтобы дожать оппонента (уже даже Денис Фаворов "крутил" с прицелом под штангу). Но нет.

Еще одна потеря очков, где "Заря" терять была не должна. Таким темпом будет трудно отстоять третью позицию. "Минай" понравился не только желанием, но и пониманием того, что нужно делать. Свой второй шанс Василий Кобин старается не упустить.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Холодинский (Харьковская область)
"Заря" - ФК "Минай" 1:1
Голы: Аллахяр 65 - Олег Горин 53

"Заря": Никита Шевченко, Жуниор Рейс (Дмитрий Хомченовский 73), Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 58), Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Кристиан Даль 58), Сергей Булеца (Раймонд Фримпонг 89), Егор Назарина, Артём Громов (Аллахяр 58), Максим Имереков, Денис Фаворов

ФК "Минай": Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Дмитрий Билоног (Антон Байдал 84), Виктор Лиховидько, Михаил Месхи (Алексей Хахлев 46), Олег Горин, Рустам Ахмедзаде (Евгений Селезнев 63), Игорь Гончар, Мислав Матич, Богдан Коваленко (Эльдар Кулиев 63), Олег Синегуб (Сиака Багайоко 75)

Предупреждения: Виталий Вернидуб 52, Владислав Кабаев 56 - Михаил Месхи 11, Олег Синегуб 70, Евгений Селезнев 78, Антон Байдал 90+3, Даниил Кучер 90+4
Удаление: Василий Кобин 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 22:11
О, а Минай не так и прост... ))
Ответить
0
0
Bogdan36 (Kiev)
14.08.2021 в 22:10
Более провального начала Чемпионата даже не думал ожидать от "Зари". В трёх ДОМАШНИХ матчах взято только ОДНО очко!Интересно, из каких соображений редакция Ua-football в анонсе предположила победу "Зари" со счётом 3-0? А могли и проиграть...
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2021 в 22:12
В редакции крупные специалисты ))) они и не такое могут предположить!
Ответить
0
0
best climate (Одесса)
14.08.2021 в 21:47
Фримпонг не забил Скрипник ставит не реальные планы выпустил на 6 мин
Ответить
+2
0
VAO (Луганск)
14.08.2021 в 21:46
Тут бы ШД прошел и уже спс.
Ответить
+2
0
VAO (Луганск)
14.08.2021 в 21:46
Нуууу хззз. Команды которые рано стартуют в ЕК обычно форсируют подготовку, если только не уверены что пройдут в основную стадию. Заря точно не второй вариант. А по игре видно что к ЕК не готовы. Да и если честно я не удивлен
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
14.08.2021 в 21:42
Матч смотрел на ноуте параллельно с Дес-Днепр. Минай понравился, играл спокойно, без пожаров и заслужил ничью. У Зари сейчас все мысли о Европе.
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:36
Скрипник хвалился що с Динамо іграли на рівних. А з Минаєм шо на кривих? Сидів би і не скрипів би.
Ответить
+2
-5
avatar
Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:32
по игрокам- ФАВОРОВ- кто считал сколько подач подал удачных-ноль, Кочергин ??????? выдал один матч -забил три- и всё зазавездился-обрезки пасы в никуда и чуть не привез ГОЛ, Кабаеев-водила такси что ли-постоянно водится сам обыгрывает и теряеет , потом опять обыгрываеет и теряеет, в результате просто НИЧЕГО.ГРОМОВ и ГЛАДКИЙ-никакие-пару моментиков - 4 удара в сторону ворот. и все за ввесь тайм. ЧТО с ними. ЗАЩИТА это проходной двор и только- сколько моментов- четыре точно Шева вытащил-ОЙ а рапид то скоро.
Ответить
+3
-2
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
14.08.2021 в 21:32
Дніще і лайно: не пущайте їх до Європи!
Ответить
0
-6
avatar
Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:33
А КОГО? -ворсклу с колосом уже видели.
Ответить
+3
0
Bogdan36 (Kiev)
14.08.2021 в 22:12
Дружище, если честно то не сильно и увидеть получилось. Так, промелькнули и всё...
0
0
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
14.08.2021 в 21:36
Динамо тоже сегодня "разгромило" Интер....чемпионат такой у нас....
Ответить
+4
0
Андрей(Киев) (Киев)
14.08.2021 в 21:58
Умственные способности соответствуют кличке.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
14.08.2021 в 21:32
С такой игрой, с Рапидом без шансов.
Ответить
0
-4
kapkan (Луганск)
14.08.2021 в 21:42
А что Рапид-это топ???При желании и не таких пройдут!! Лестер же дёрнули??? А кто кроме Динамо и Шахтера Топов обыгрывал???Карпаты не вспоминай, там был не Лестер, а колхозный Галатасарай!!!
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:01
ну да. Где играл колхозник Арда Туран, который потом перешел в колхозный Атлетико)
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:27
ЗАРЯ прродолжаеет буксовать. Вышли на поле и полчаса мячик катали - легко без принуждения-НО МИНАЙ начал огрызатся и неплохо- в перерыве Витя ничего не довел до команды толком , игра была шапкозакедательской, пока сами не пропустили--И всё тогда поехало , но перестроятся очень сложно- в результате ничья и плохая игра перед Рапидом
Ответить
+1
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
14.08.2021 в 21:37
КТО ТО ВИДЕЛ ДРУГОЕ?
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
14.08.2021 в 21:26
Пока что, по игре Заря-это середняк УПЛ. Но они всегда набирают по ходу сезона. Сейчас главная задача-пройти Рапид. И, я думаю, Скрипник всё для этого делает.
Ответить
+4
-1
Термит (Киев)
14.08.2021 в 21:42
Не уверен, что это так уж и нужно. В ЛК еще можно на что-то надеяться, а в ЛЕ из четвертой корзины - без шансов.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...