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ВИДЕО, как Артем Довбик классно забил Десне, когда Днепр-1 играл вдевятером
Форвард сборной продолжает набивать статистику. И делает это красиво
Фото: СК Днепр-1
Матч "Десна" - "Днепр-1" порадовал зрителей невероятным сюжетом - черниговцы выиграли первый тайм, а во втором днепряне остались вдевятером после того, как сначала красный свет увидел Ди Франко, а затем Екатерина Монзуль удалила Александра Пихаленка. Тем не менее, даже без двух игроков "Днепру-1" удалось отыграться - Артем Довбик забил эффектный гол, перебросив голкипера. Пас на ход форварду отдал Александр Назаренко. Таким образом, Довбик сравнялся с Русланом Степанюком и Денисом Безбородько по количеству забитых мячей - у всех троих по четыре результативных удара после четырех туров.
Матч в итоге завершился победой "Десны" со счетом 2:1. Детальный видео обзор ожидайте позже.
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