Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной

"Днепр-1" доигрывал матч против "Десны" вдевятером. Сначала со знаком минус отличился Франциско Ди Франко. В первом тайме он заработал желтую, а на 59-й минуте - повторное предупреждение за неудачный подкат против Домбровского.

А на 75-й минуте свою команду подвел Александр Пихаленок. Он решил рассказать Екатерине Монзуль, как нужно судить и увидел перед собой желтый свет. Пихаленку этого было мало и он еще бросил арбитру какую-то фразу. Монзуль терпеть не стала и сразу показала красную (здесь нужно будет смотреть протокол, как будет записано это удаление - две желтых, или все же прямая красная. В случае прямой красной эпизод будет рассматривать КДК).

Отметим, что играя в меньшинстве "Днепр-1" сумел отыграться - классный гол удался Артему Довбику (ВИДЕО здесь >>>). Однако в итоге "Десна" победила 2: 1.