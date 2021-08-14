  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Первого за грубость, второго - за разговоры

Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" доигрывал матч против "Десны" вдевятером. Сначала со знаком минус отличился Франциско Ди Франко. В первом тайме он заработал желтую, а на 59-й минуте - повторное предупреждение за неудачный подкат против Домбровского.

А на 75-й минуте свою команду подвел Александр Пихаленок. Он решил рассказать Екатерине Монзуль, как нужно судить и увидел перед собой желтый свет. Пихаленку этого было мало и он еще бросил арбитру какую-то фразу. Монзуль терпеть не стала и сразу показала красную (здесь нужно будет смотреть протокол, как будет записано это удаление - две желтых, или все же прямая красная. В случае прямой красной эпизод будет рассматривать КДК).

Отметим, что играя в меньшинстве "Днепр-1" сумел отыграться - классный гол удался Артему Довбику (ВИДЕО здесь >>>). Однако в итоге "Десна" победила 2: 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Пихаленок Екатерина Монзуль СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (33)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Next-R (Киев)
15.08.2021 в 09:47
В неї морда як в гуся в останньому матчі
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
15.08.2021 в 09:31
Судья тоже должна держать себя в руках и не показывать свою истерику...
Ответить
0
-2
rivnenskyi (Рівне)
15.08.2021 в 09:17
У Монзуль вимальовується непогана перспектива на майбутнє - судити матчі міжнародного рівня (вже судила). Тому не думаю, що вона когось "вбиватиме" на полі. Їй є що берегти. Не буде вона вигадувати дурниці. Посилати арбітра чи робити того ж рівня дурниці - пряма червона. Все по ділу.
Ответить
+2
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
15.08.2021 в 08:21
На Ди Франко да, первая желтая туда сюда. Зачем явно фолиь на желтую, если уже имеешь в своем пассиве катрточку? По поводу Пихайленка. Посмотрите что за нарушение: Дубинчак симулировал падение в паре метров от Монзуль, или он не видел ее, или думает что она такая тупая, или забыл что не за киевлян сейчас играет. Пихайленок вот и "вступился" за одноклубника. Все по делом. Радует, что в котором матче Днепр в меньшинстве собрался и дал бой.
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
15.08.2021 в 08:11
Быдло не учили с женщиной разговаривать ??? (((Это ему не мужиков судей наших купленных х...ями обкладывать ((((
Ответить
0
-1
mega.rodich777 (Чернигов)
15.08.2021 в 08:03
все по делу про шо базар
Ответить
+2
-2
hochu.piva (Краматорск)
15.08.2021 в 07:47
наш футбол позорят вот такие пихалёночки, молокосос решил что ему всё можно и получил по заслугам, бычьё
Ответить
+3
0
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 08:48
в отдєльна взятом матчє. потрібно все до кінця озвучувати. чи може завтра на фут полях наступить тиша? а бразіли шд як матюкаються? не чув?
Ответить
+2
0
hochu.piva (Краматорск)
15.08.2021 в 09:06
согласен на 100%, что за длинный язык надо удалять всех, то что ты играешь в футбол не даёт тебе право открывать рот на кого бы то ни было, будет урок пыхалёночку, хотя такое быдло не перевоспитать
+1
-1
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 09:45
а я ні. це питання потрібно давно вирішувати на рівні луч-баранок загалом по всій упл, а не на окремому піхальонку. катька це явище ніяк не зупинила. лише розвела ср.. ач на окремому епізоді.
0
0
Papaye (Dnipro)
15.08.2021 в 03:04
Давайте обсудим на холодную голову судейство. Вторая карточка Ди Франко заслужена, но.. Что привело к первой? Спорный, конечно же фол у штрафной Десны на Назаренко, но он был, что заставило срывать атаку и естественно жёлтая. Ну "то таке".. Вопрос лично у меня к Кате в другом (никогда ранее не предъявлял к ней вопросов по судейству). Что такого мог сказать Пиха ей, чтоб сразу заработать на жёлтую и красную? Судя по тому что видел, слово было короткое. Он сказал "млядь"? Или, может ""звезда"? А может вообще обнаглел и в сердцах ляпнул слово с*ка? Ну мы все, когда играем в футбол и не такими словечками бросаемся. Мужики судьи и не то слышат порой. Но тут сыграла женская ранимость уже! Как же так? На кол его окаянного! Браво, фемкам!!!
Ответить
+1
-4
Papaye (Dnipro)
15.08.2021 в 03:20
"фол в штрафной Десны на Назаренко" Извините, перед штрафной конечно же..
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:48
Катя - молодчинка
Ответить
+6
-4
Rosanero (palermo)
15.08.2021 в 00:25
Побачу що писатимеш коли судитеме протів.
Ответить
+2
-1
Vit@lik (Чернігів)
14.08.2021 в 23:05
Новина в розділі «Франція». Видно, Піхальонок сказав щось французькою…
Ответить
0
0
Vit@lik (Чернігів)
14.08.2021 в 23:16
Pas de souci, наприклад.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.08.2021 в 22:46
Матч не видел, судя по обзору цветные карточки все по делу. Вылетаем от финнов и казахов, не из-за Монзуль, а потому что наши игроки слишком приучены показывать на поле вместо футбола - борьбу/ балет/ спектакль/ клоунаду/ вые.боны
Ответить
+5
0
мы за динамо (киев)
14.08.2021 в 23:05
теж не дивився матч. на повторах все здається логічним, але ще до гри припускав щось подібне. і геть не здивований що так все і сталось. в потусторонні сили не вірю. зате не раз доводилось бачити арбітрів які без зайвих власних емоцій легко спрямовували гру на полі в коректну боротьбу замість нагнітання негативу і тикання на ліво і направо карток, ламаючи гру. для цього багато розуму непотрібно.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.08.2021 в 04:03
Эмоциональность арбитра это плохо, согласен. Может она насмотрелась, как иногда орал Коллина, но она все ж таки не Коллина...
0
-1
мы за динамо (киев)
14.08.2021 в 22:40
не здивуюсь якщо хтось таки під час чергового припадку каті додумається викликати лікаря.
Ответить
+1
-5
Ten0N (Leopolis)
14.08.2021 в 22:38
По комментам сразу видно что кухонные др*черы не то что матч не смотрели, но и даже видео из этой статьи. Клоуны печальные.
Ответить
+1
-3
avatar
Американец 2000
15.08.2021 в 08:15
Сразу видно что ты опытный туалетный др*чер ))) И клоун весёлый )))
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:25
Сначала футбол-2 радовался, теперь вас прёт? А потом вылетаем от финнов и казахов?
Ответить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 22:23
А шо редакция тащится от этого???
Ответить
+1
-2
Orest_ua (Kyiv)
14.08.2021 в 22:19
ПМСная шлюха
Ответить
+5
-6
kalan-86 (Анкара)
14.08.2021 в 22:21
А почему ты все это время скрывал своё настоящее имя под псевдонимом Орест?
Ответить
+6
-2
chicago (chicago)
14.08.2021 в 22:18
психологічно неврівноважена подруга
Ответить
+7
-8
vgolovan (полтава)
14.08.2021 в 22:11
может она и шалава - свидетелем не был а вот что позорит наш футбол - это факт
Ответить
+3
-12
Ten0N (Leopolis)
14.08.2021 в 22:37
До*боеб чем она позорит наш футбол? Или так лиш бы ляпнуть?
Ответить
+7
0
Ten0N (Leopolis)
14.08.2021 в 22:40
Больше колхозной ворсклы наш футбол никто так не позорит.
Ответить
+3
-3
kazimko. vasiliy (Київ)
14.08.2021 в 22:11
Наших горе- суддів нічому не навчив досвід роботи суддів на чемпіанаті 2020,котрі давали футболістам ГРАТИ,де судді були мало помічені. А наші ,вважають,що вони головні на полі. Ну а катька завжди це підкреслює і головне ,що вона злопамятна і дуже "любить" деякі команди і Дніпро в цьому списку,да і ДК також.
Ответить
+5
-5
avatar
trafalgar (Запорожье)
14.08.2021 в 22:07
главная шалава чемпионата
Ответить
+5
-13
avatar
Американец 2000
15.08.2021 в 08:20
Это ты про себя так заявил ???
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...