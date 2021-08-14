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Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной
Первого за грубость, второго - за разговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Днепр-1" доигрывал матч против "Десны" вдевятером. Сначала со знаком минус отличился Франциско Ди Франко. В первом тайме он заработал желтую, а на 59-й минуте - повторное предупреждение за неудачный подкат против Домбровского.
А на 75-й минуте свою команду подвел Александр Пихаленок. Он решил рассказать Екатерине Монзуль, как нужно судить и увидел перед собой желтый свет. Пихаленку этого было мало и он еще бросил арбитру какую-то фразу. Монзуль терпеть не стала и сразу показала красную (здесь нужно будет смотреть протокол, как будет записано это удаление - две желтых, или все же прямая красная. В случае прямой красной эпизод будет рассматривать КДК).
Отметим, что играя в меньшинстве "Днепр-1" сумел отыграться - классный гол удался Артему Довбику (ВИДЕО здесь >>>). Однако в итоге "Десна" победила 2: 1.
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