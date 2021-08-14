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Монзуль и Шурман отсудили удачно. О показательном эпизоде, за который стоит похвалить рефери

Премьер-лига
(3 голосов)

Критика в адрес Монзуль после матча Десна - Днепр-1 - безосновательная

Монзуль и Шурман отсудили удачно. О показательном эпизоде, за который стоит похвалить рефери

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам матча четвертого тура УПЛ "Заря" потеряла очки с "Минаем" (1:1). В конце встречи был эпизод с падением Кочергина в штрафной площади закарпатцев после прикосновения Мислава Матича. Конечно же, игрок "Зари" хотел получить право на пенальти, но арбитр Денис Шурман решил иначе – желтая карточка за симуляцию.

Прокомментировал эпизод экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Хочу сказать об эпизоде, который произошел на 82-й минуте матча "Заря" - "Минай". Кочергин на скорости ворвался в штрафную закарпатцев, позади был защитник, который сделал легкое прикосновение рукой к плечу Кочергина. Не было ни задержки, ни толчка, но Кочергин с прогибом упал в надежде обмануть арбитра.

Но хочу похвалить Шурмана. В динамике можно было воспринять этот эпизод за нарушение правил, однако судья справедливо выписал желтую карточку за симуляцию. Хотелось бы, чтобы всегда такие вещи наказывались соответственно. В целом Шурман провел качественный матч, замечаний к нему нет, - отметил эксперт.

Добавим, что это уже третья потеря очков луганчанами в четырех поединках чемпионата. Также параллельно проходил матч между "Десной" и "Днепром-1" (2:1), в котором Екатерина Монзуль удалила двух игроков днепрян во втором тайме. Эксперты единогласны – оба удаления справедливы. Игрокам "Днепра-1" стоит искать проблемы не в арбитре, а в себе, в своем поведении. К Екатерине Монзуль есть вопросы относительно желтой карточки Адамюка, но это не повлияло на ход матча и тем более на количественное распределение игроков на поле.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (13)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.08.2021 в 00:06
Северянская чернь уже задолбала
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2021 в 23:17
ТАК пенальті скоріш НЕ було! По-перше дістали ці вбіганя в карний суперника та очікування дотику, щоб впасти. По-друге м'яч скоріш вилітав з карного... до того після рикошету від ноги. Проте по Мозуль є питання до суперечливого штрафного, завдячуючи якому господарі виграли... Так скоріш був фол в нападі?
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 23:14
монзуль и шурман отсудили удачно, прикупив по квартире в Киеве))))
Ответить
0
-3
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:32
А не хрен грубить девушке!!!
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 23:09
Да! И пошли вы вместе с вашими экспердами! Сами знаете куда!
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+1
-4
Ten0N (Leopolis)
14.08.2021 в 23:13
Сразу видно что ты эксперд в этом деле и ходил туда не раз.
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:33
Ты просто давно, умей принимать поражения. Скулишь тут и плачешь, как последний урод
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+1
-1
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:34
Её давно, а даун. Т9
+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 23:07
Конечно же, безосновательная))) два удаления (одно левое типа "ну не нравишься ты мне") и 1000 пудовый не поставленный пеналь в ворота Десны! Катя уже вошла в топ-50 богатейших дам Украины?
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0
-5
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:35
Иди уже спать, шизофреник
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 22:37
Никаких претензий к Монзуль. Молодчина! Лучший арбитр Украины
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+4
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2021 в 22:39
Пару "результативних штрафних" та справедливу червону Десні покаже будете на боці Дніпра!
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 00:18
Судила Катя два матча Десна-Днепртипаодин. Оба раза побеждал Днепртипаодин 2-0 и никто из днепрян ,на удивление, не скулил...))
0
0


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