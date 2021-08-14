Монзуль и Шурман отсудили удачно. О показательном эпизоде, за который стоит похвалить рефери

По итогам матча четвертого тура УПЛ "Заря" потеряла очки с "Минаем" (1:1). В конце встречи был эпизод с падением Кочергина в штрафной площади закарпатцев после прикосновения Мислава Матича. Конечно же, игрок "Зари" хотел получить право на пенальти, но арбитр Денис Шурман решил иначе – желтая карточка за симуляцию.

Прокомментировал эпизод экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Хочу сказать об эпизоде, который произошел на 82-й минуте матча "Заря" - "Минай". Кочергин на скорости ворвался в штрафную закарпатцев, позади был защитник, который сделал легкое прикосновение рукой к плечу Кочергина. Не было ни задержки, ни толчка, но Кочергин с прогибом упал в надежде обмануть арбитра. Но хочу похвалить Шурмана. В динамике можно было воспринять этот эпизод за нарушение правил, однако судья справедливо выписал желтую карточку за симуляцию. Хотелось бы, чтобы всегда такие вещи наказывались соответственно. В целом Шурман провел качественный матч, замечаний к нему нет, - отметил эксперт.

Добавим, что это уже третья потеря очков луганчанами в четырех поединках чемпионата. Также параллельно проходил матч между "Десной" и "Днепром-1" (2:1), в котором Екатерина Монзуль удалила двух игроков днепрян во втором тайме. Эксперты единогласны – оба удаления справедливы. Игрокам "Днепра-1" стоит искать проблемы не в арбитре, а в себе, в своем поведении. К Екатерине Монзуль есть вопросы относительно желтой карточки Адамюка, но это не повлияло на ход матча и тем более на количественное распределение игроков на поле.