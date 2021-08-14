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Интер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор контрольного матча Интер - Динамо, 14 августа 2021
фото - ФК "Динамо" Київ
Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча между чемпионом Италии Интером и чемпионом Украины Динамо. Киевский клуб ради этой встречи даже перенес на среду, 18 августа, календарный матч УПЛ против Ингульца. Спарринг бело-синих с миланским грандом оказался достаточно информативным, правда, со знаком минус - подопечные Луческу в этом поединке проиграли безапелляционно.
Товарищеский матч
"Интер" - "Динамо" 3:0
Голы: Барелла 13, Джеко 34, Сенси 60
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Комментарии (7)
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Rosanero (palermo)
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c99baf (Харьков)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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СТОП крот (Киев)
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Андрей (Odessa)
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aleks68
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