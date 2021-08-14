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Интер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор контрольного матча Интер - Динамо, 14 августа 2021

Интер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча между чемпионом Италии Интером и чемпионом Украины Динамо. Киевский клуб ради этой встречи даже перенес на среду, 18 августа, календарный матч УПЛ против Ингульца. Спарринг бело-синих с миланским грандом оказался достаточно информативным, правда, со знаком минус - подопечные Луческу в этом поединке проиграли безапелляционно.

Товарищеский матч

"Интер" - "Динамо" 3:0

Голы: Барелла 13, Джеко 34, Сенси 60

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Милан) товарищеские матчи
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Комментарии (7)
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Rosanero (palermo)
15.08.2021 в 00:20
Убожество
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
14.08.2021 в 23:39
Такое впечатление,что "Интер" играл с командой из общества "Урожай" или " Трудовые резервы".Слабаки...
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+1
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
14.08.2021 в 23:15
Від Монци до Бергамо приблизно годіна.таке ощущеніе,шо вони їхали до жінки Маліновського скупітса.
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0
0
СТОП крот (Киев)
14.08.2021 в 22:36
Не понимаю зачем был нужен этот матч
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0
-1
ukrop08
14.08.2021 в 23:09
ДК показали, что на данный момент в ЛЧ им особо ничего не светит
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+2
-1
Андрей (Odessa)
14.08.2021 в 23:34
Жору потренировать, а то в УПЛ у него расслабон сплошной.
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0
-1
aleks68
14.08.2021 в 23:35
чтобы в в очередной раз убедиться что твоё ......динамо ни на что не способно.в ЛЧ будет ещё хуже
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+2
-1


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