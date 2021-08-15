Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Сейчас в контексте "Десны" слышны предупреждающие призывы "а вот дальше "Динамо", дальше будет видно настоящую суть". Но такой контекст сопровождал и матч против "Днепра-1". Этот матч ждали как проверку, ведь до этого черниговцы выдали серию из трех побед подряд.

Но все те победы были над командами, которые не имеют статуса амбициозных бойцов (разве что "Мариуполь", но возможности команды не соответствуют желанию). "Черноморец", "Ингулец" и "Мариуполь" были побеждены в ярком атакующем стиле, хотя каждый раз оставались вопросы к защите. И это естественно, ибо защита "Десны" потерпела существенных кадровых изменений в межсезонье, а вот атакующая линия осталась практически нетронутой. По потенциалу и сыгранности – это одна из лучших атакующих линий чемпионата.

Поэтому надо отдавать должное Александру Рябоконю – ему отлично удается делать акцент на сильных качествах своей команды. "Десна" позволяет играть соперникам, но практически не останавливается сама. Гол "Черноморцу" – 80-я минута; гол "Мариуполю" - 90+2-я минута; два гола "Ингульцу" – 80-я и 90+1-я минуты; гол "Днепру-1" – 86-я минута.

Бесспорно, последний гол бы не залетел, если б не ошибка вратаря Паста. Но не было бы ошибки, если бы "Десна" не шла вперед. И именно безудержным желанием черниговцев играть на атаку объясняется то количество остроты, которое на чужой половине поля создал "Днепр-1" в меньшинстве. Черниговцы раскрываются и рискуют, и пока это приносит результат.

Далее – "Динамо" и это действительно проверка. Но проверкой был и "Днепр-1". "Десна" отлично начала и приходится только сожалеть, что черниговцы не представляют Украину на международной арене. Вероятно, было бы лучше, чем в случае "Ворсклы" и "Колоса".