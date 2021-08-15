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Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Премьер-лига
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(5 голосов)

Лидер чемпионата

Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сейчас в контексте "Десны" слышны предупреждающие призывы "а вот дальше "Динамо", дальше будет видно настоящую суть". Но такой контекст сопровождал и матч против "Днепра-1". Этот матч ждали как проверку, ведь до этого черниговцы выдали серию из трех побед подряд.

Но все те победы были над командами, которые не имеют статуса амбициозных бойцов (разве что "Мариуполь", но возможности команды не соответствуют желанию). "Черноморец", "Ингулец" и "Мариуполь" были побеждены в ярком атакующем стиле, хотя каждый раз оставались вопросы к защите. И это естественно, ибо защита "Десны" потерпела существенных кадровых изменений в межсезонье, а вот атакующая линия осталась практически нетронутой. По потенциалу и сыгранности – это одна из лучших атакующих линий чемпионата.

Герой футбольного дня. Александр Рябоконь - изображение 1

Поэтому надо отдавать должное Александру Рябоконю – ему отлично удается делать акцент на сильных качествах своей команды. "Десна" позволяет играть соперникам, но практически не останавливается сама. Гол "Черноморцу" – 80-я минута; гол "Мариуполю" - 90+2-я минута; два гола "Ингульцу" – 80-я и 90+1-я минуты; гол "Днепру-1" – 86-я минута.

Бесспорно, последний гол бы не залетел, если б не ошибка вратаря Паста. Но не было бы ошибки, если бы "Десна" не шла вперед. И именно безудержным желанием черниговцев играть на атаку объясняется то количество остроты, которое на чужой половине поля создал "Днепр-1" в меньшинстве. Черниговцы раскрываются и рискуют, и пока это приносит результат.

Далее – "Динамо" и это действительно проверка. Но проверкой был и "Днепр-1". "Десна" отлично начала и приходится только сожалеть, что черниговцы не представляют Украину на международной арене. Вероятно, было бы лучше, чем в случае "Ворсклы" и "Колоса".

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 13:43
Десне необходимо усилиться!!! Пару защитников, опорник и полузащитник просто необходимы. Без усиления будет очень сложно!!
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Бутига (Чернигов)
15.08.2021 в 13:16
Хорошим игрокам тренер не нужен- есть такая футбольная мудрость. Рябоконь ставит тех кто есть, они играют как могут, в чем его гениальность? При этом свою молодежь к основе не подводит, живет одним днем. Но находит место каким то старперам вроде Жука. Смог за деньги руководства привлечь хороших игроков в Десну, вот в этом он молодец, это да.
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simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 13:40
Деньги есть у всех в УПЛ, у кого-то больше у кого-то меньше, а игры при бездарном тренере не купишь... Десна не богатый клуб. И Рябоконь не идеален, но он как старое хорошее вино с годами только крепче. 4 победы подряд в УПЛ у Десны никогда еще не было. И первого места тоже))!!! а "своя" молодёжь в Ю-19 горит позорно всем подряд, не забивая ничего и много пропуская... например Днепр-1 порвал наш молодняк 0-5 , а Ингулец 0-3. Куда их подпускать ??
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Prideman (Lviv)
15.08.2021 в 13:41
Тебе послухати, так можна подумати, що тренер команді взагалі не потрібен)) І крім того, ніхто і не говорив, що Рябоконь геніальний
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