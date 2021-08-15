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Луческу перенес операцию перед матчем с Интером

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас его состояние улучшилось

Луческу перенес операцию перед матчем с Интером

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вчера, 14 августа, киевское "Динамо" провело товарищескую игру против "Интера" в Монце. Наставник "бело-синих" Мирча Луческу должен был отправиться на игру с командой, однако перед отлетом его состояние ухудшилось. Об этом сообщает Meta-ratings.

У него поднялась температура, из-за чего поездку тренера вместе с командой нужно было отменить. В одной из клиник ему сделали операцию, только после которой Луческу начал чувствовать себя лучше.

Несмотря на облегчение, из-за рекомендаций врачей пока к работе наставник не будет приступать.

Напомним, что следующий матч киевляне проведут против "Ингульца" в среду, 18 августа, в гостях.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Интер (Милан)
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Источник:
Meta-ratings

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