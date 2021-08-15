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Скрипник: Ротация в матче с Минаем была запланирована

Премьер-лига
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У коуча луганчан все идет по плану

Скрипник: Ротация в матче с Минаем была запланирована

Новина українською

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник дал комментарий после ничьей с "Минаем" в Запорожье (1:1):

"Мы сейчас входим в еврокубковый сезон, данная ротация была запланирована. Очень трудно играть одним составом, чтобы на каждую игру футболисты выходили максимально "свежими".

Мы значительно добавили во втором тайме, были и хорошие моменты для победного результата. Многое решает тактика соперника, на которую мы повлиять никак не можем. Может, игра в первом тайме могла показаться скучной, но все же тяжело, ведь скоростной и открытый футбол не приносит такого удовольствия.

Мы поздравляем соперника с добытым пунктом. Но нам не хватило доли везения или напора для позитивного результата. Мы к этому готовились, к каждому сопернику мы относимся как к сильному.

Мы играли по мере возможности, и как нам позволял соперник. Конечно, хотелось бы больше креатива. Сказать, что команда не готова физически, тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем, а тактика соперника приносит дивиденды в виде добытых очков. Можем "Минай" с этим поздравить, а нам пожелать терпения, больше удачи, чтобы имеющиеся моменты, так сказать, более холоднокровно исполнять и реализовывать", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Минай
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Источник:
Сайт ФК "Зоря"

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