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Мариуполь - Черноморец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Дерби морей

Мариуполь - Черноморец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды многое объединяет. Это и большое количество арендованных у двух наших грандов, и провальный старт сезона. "Мариуполь" за три игры взял только один балл, зацепившись за мировую против "Львова" в стартовом туре. У "Черноморца" пока вообще очков нет: три поражения и по три пропущенных в каждой игре. Сможет ли кто-то прервать полосу неудач и наконец-то выиграть?

Матч "Мариуполь" - "Черноморец" пройдёт на домашней арене приазовцев - стадионе имени Владимира Бойко. Встреча состоится в понедельник, 16 августа, и начнётся в 19:00 по Киеву.

Увидеть матч в прямом эфире на ТВ можно будет на "Футбол 1". Найти канал можно как в кабельных сетях, так и на спутнике.

В интернете легально смотрите встречу на платформах, которые ведут трансляцию каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Не забывайте, что все эти ОТТ-сервисы работают по предоплате.

Альтернативная трансляция - это текстовый онлайн в Матч-центре UA-Футбол здесь. Вместе с ним вы не пропустите ни одного события на поле.

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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