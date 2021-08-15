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Суркис: Нам пока тяжело играть на равных с такими командами, как Интер

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевского клуба уверен в своих футболистах

Суркис: Нам пока тяжело играть на равных с такими командами, как Интер

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий после товарищеского матча против "Интера" (0:3):

"Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча. Для нас это важно, чтобы мы приспособились к игре в графике через два дня на третий.

Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками "Динамо".

Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как "Интер", чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18-19 лет.

Фрагментами игра была ничего, но, конечно, "Интер" – это суперкоманда, в которой играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами", – сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Интер (Италия)
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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Комментарии (14)
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Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 18:00
А чего упоротые молчите,чтобы Ахметов продал шахтьор.... Позорит страну своими поражениями....Для горняков нынешнее участие в групповом раунде Лиги чемпионов является 12-м по счету. За все годы они провели в основной сетке (с учетом трех выходов в плей-офф) 79 матчей. 15 поражений — это 19% от общего числа, то есть разгром, получается, приходится на каждый пятый поединок. Шесть раз Шахтер проиграл 0:3, четыре раза — 0:4, трижды — 1:5, по разу — 1:4 и 0:7. Огорчали оранжево-черных исключительно представители большой пятерки: Италия — семь раз, Испания и Германия — по три, Англия и Франция — по одному.
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0
0
storm_ua (Николаев)
15.08.2021 в 17:56
На сколько я помню вам уже 20 лет к ряду тяжело играть с такими командами как интер... Продайте клуб, хватит уже убивать команду антирекордами.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.08.2021 в 17:50
Суркіс, тобі важко бо ти не тільки тупий, а ще й жадібний.
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0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 17:46
ВНИМАНИЕЕ !! На сайте гадит ...олексин --- заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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+1
-3
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Водитель трамвая (Бухарест)
15.08.2021 в 17:56
Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, мама!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не мама, я папа!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляет в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином шубу с двумя полинялыми звездочками над размытым голубым ромбиком и, фальшиво насвистывая "We were the champions" незабвенных Pink Floyd, плетется в парадную с обветшавшей вывеской "Дерь..амо", сопровождаемый равнодушным взглядом цыгана из проезжающего мимо трамвая...
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
15.08.2021 в 17:36
В СССР Динамо была командой - гордостью нации. Суркис за 30 лет под одобрительное кукареканье полярных голубцов превратил Динамо в пинкофлойдов, от которых осталась одна вывеска.
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+2
-5
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Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 17:45
Какой нации петушара ??? твоя нация горловский заднепривод за спартак болела.... Твои единоверцы-геи переживают за ДИНАМО ??? Пусть переживают лучше, почему в их Оторвиколесовках вообще футбола нет...
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-3
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Водитель трамвая (Бухарест)
15.08.2021 в 17:56
Украинской нации, любитель уззкава мира, украинской! А такие как ты на нарах сидели, потому что в тоталитарном СССР мужеложество уголовно преследовалось.
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Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 18:04
Так ты оказывается специалист в законах для опущенных геев ??? Я даже не сомневался,заднепривод...
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0
lir1205 (Запорожье)
15.08.2021 в 17:34
что тут комментировать, нечего((((
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-1
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armik (Киев)
15.08.2021 в 17:33
И что примечательно, чем дольше ты президент, тем тяжелее.
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 17:47
Так давай деньги ара.... Поддержи клуб....
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0
-4
cucumber (Киев)
15.08.2021 в 17:33
Цікаво, що казав Лобановський гравцям ДК перед грою з Баварією на суперкубок, бо ж Баварія тоді виграла безапеляційно Кубок європейських чемпіонів? Невже те, що "важко грати на рівних"?
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
15.08.2021 в 17:51
Він їм сказав, щоб ніколи не слухали дятлів з сумнівних сайтів...
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