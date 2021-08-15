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Суркис: Нам пока тяжело играть на равных с такими командами, как Интер
Президент киевского клуба уверен в своих футболистах
Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий после товарищеского матча против "Интера" (0:3):
"Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча. Для нас это важно, чтобы мы приспособились к игре в графике через два дня на третий.
Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками "Динамо".
Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как "Интер", чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18-19 лет.
Фрагментами игра была ничего, но, конечно, "Интер" – это суперкоманда, в которой играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами", – сказал Суркис.
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