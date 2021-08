Колос - Рух 1:1. Без Рома играется лучше

В двух последних сезонах "Колос" был одной из самых приятных команд УПЛ. Возможно, они не играли в быстрый атакующий футбол, не забивали по 4-5 голов за матч и не имели в своем составе лучших игроков лиги. Эта команда брала другим - желанием, самоотдачей, целостностью. Ковалевцы два года подряд попадали в еврокубковую зону, что для команды из села Киевской области - большой успех. Но стоит понимать, что чем лучше твой результат, тем больше с тебя и спрос. Если раньше "Колосу" могли простить ничью с "Вересом", или даже не проход Караганды, то сейчас все заявляют, что ковалевский Акела (читай Руслан Костышин) промахнулся. Или же выдохся, если говорить проще.

"Колосу" нужно было срочно исправлять положение. Команда еще ни разу не пропускала с игры в этом сезоне, однако параллельно не успела показать содержательный футбол. В атаке все идет настолько туго, что задаешься вопросом, как Нуриев, Костышин, Лысенко, Ильин, Ситчинава и остальные не могут создать несколько моментов за матч? Раньше ведь умели, а сейчас что стало? Доказать всем, что Ковалевку пока рано хоронить, можно было в сегодняшнем матче с "Рухом", президент которого откатился на прошлую версию настроек, вернув в команду Леонида Кучука. Тренер опытный, знакомый с игроками клуба и УПЛ. Одним словом, сплошной позитив.

Команды Леонида Кучука всегда демонстрировали достаточно прагматичный футбол, который подразумевал компактную игру в обороне и качественную реализацию моментов. Исходя из этого, "Рух" в первом тайме сыграл здорово. Львовяне мало владели мячом, однако позволили сопернику создать всего один момент, когда Костышин пробивал в створ ворот Панькива. Опытный кипер удар парировал. В остальном футболисты ковалевцев мучились, скрепили зубами, но не могли ничем удивить оборону соперника. А "Рух" смог. Обычная подача со стандарта привела к пожару в штрафной хозяев, мяч принял Борячук, после чего пробил в ближний вторым касанием. И это лучшая оборона лиги?

Происходящее на поле сильно не устраивало Костышина. Сразу после пропущенного он провел раннюю замену, усадив на скамейку самого дорогого игрока команды - Анатолия Нуриева. Стоит отметить, что кадровый ресурс "Колоса" сегодня был ограничен, поскольку опытные Богданов и Петров вообще не попали в заявку. Говорят, что приболели, но мы не исключаем воспитательных мер. Замена Нуриева не особо спасла хозяев, которые до перерыва создали всего один момент. О нем мы упоминали выше.

15-минутная пауза, мотивирующие речи и две замены от Костышина ситуацию не исправили. "Колос" продолжал играть без моментов, "Рух" спокойно оборонялся. Все это тянулось до 60-й минуты, когда случился ключевой эпизод поединка. Защитник хозяев Ром, успевший заработать "горчичник", выставив колено вперед, полетел на Федорчука в районе своей штрафной площади. Фол. Красная. Катастрофа? Не торопитесь. "Колос" впереди играть разучился, но стандарты никто не отменял. Подача от Сакива, сумбур, несколько рикошетов и удар центрбека Новака. Here we go again.

Забитый гол на короткое время придал ковалевцам сил. "Бело-черным" стало все равно на потерю Рома, они попытались вырвать победу. Особенно старался Ситчинава, который дважды мог выводить свою команду вперед. Вначале с его ударом справился Панькив, а после помешала штанга. Оба эпизода случились с интервалом в одну минуту, из-за чего задаешься вопросом: а это точно команда Кучука? После двух ярких эпизодов "Колоса", в матче стало куда больше нервов, и куда меньше конструктива. Футболисты, учитывая температуру плюс 30, устали, а оба тренера решили особо не рисковать. Ничья - не худший итог для обоих. Гости все-таки играли против еврокубкового бойца, хозяева заканчивали матч в меньшинстве.

Итогов особых не будет. Еще в анонсе к данному матчу мы делали ставку на 1:1 (хвалите нас), а потому результат не должен особо удивлять. Немного негатива после матча оставил "Колос". Да, хозяева вырвали ничью на зубах, но большую часть матча выглядели потерянным ребенком, которого заставляли делать то, что он не умеет. Сегодня они не умели играть первым номером. Благо вовремя наступило время стандартов.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Евгений Данильченко (Луганск)

Колос - Рух 1:1

Голы: Евгений Новак 65 - Андрей Борячук 24

Колос: Евгений Волынец, Матия Ром, Тарас Сакив, Владимир Лысенко (Ника Ситчинава 46), Диего Сантос (Николай Золотов 60), Анатолий Нуриев (Вадим Милько 26), Виталий Гавриш, Денис Костышин (Олег Ильин 46), Вячеслав Чурко, Евгений Новак, Евгений Задоя (Альваро Нгамба Тадэ 56)

Рух: Юрий Панькив, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Павел Ореховский, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Орест Кузык 83), Максим Белый, Роман Дидык, Андрей Борячук (Даниил Кондраков 76), Роман Карасюк

Предупреждения: Матия Ром 56, Матия Ром 59, Ника Ситчинава 63, Альваро Нгамба Тадэ 76 - Роман Дидык 81, Даниил Кондраков 87

Удаление: Матия Ром 59