Кучук: Мы потеряли концентрацию из-за удаления игрока Колоса

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничью его команды в матче с "Колосом":

"Очень жаркая погода. Очень непросто было играть двум командам, но матч получился боевым. Удаление игрока "Колоса" сыграло с нами злую шутку, потому что мы чуть-чуть потеряли концентрацию.

Соперник чуть мощнее нас, но не быстрее. И за счет стандартных положений ему удалось нас продавить. Мы не смогли в этот момент отодвинуть игру от своих ворот за счет быстрой игры вперед.

В принципе – закономерная ничья. Спасибо "Колосу", потому что это очень боевая команда. Здесь будет нелегко всем. Спасибо моим ребятам, за то что играли с позиции силы. Они об этом знают. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот и контролировать его в средней зоне.

В моменте с пропущенным голом вроде и накрывали бьющего, а вроде и нет. Когда уже произошел сам удар – мяч отскочил сопернику, а мог нам. Это игра. Нужно понимать, что в такой игре если просаживаешься, то получаешь много стандартных положений в сторону своих ворот. Нужно было отодвигаться.

Очень тяжелый выездной матч. Очень мощная команда. Тут любому будет тяжело играть. Мы только разбегаемся", – сказал Кучук.