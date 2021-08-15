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Кучук: Мы потеряли концентрацию из-за удаления игрока Колоса
Коуч недоволен исходом матча
Фото: fcrukh.com / Автор: неизвестен
Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничью его команды в матче с "Колосом":
"Очень жаркая погода. Очень непросто было играть двум командам, но матч получился боевым. Удаление игрока "Колоса" сыграло с нами злую шутку, потому что мы чуть-чуть потеряли концентрацию.
Соперник чуть мощнее нас, но не быстрее. И за счет стандартных положений ему удалось нас продавить. Мы не смогли в этот момент отодвинуть игру от своих ворот за счет быстрой игры вперед.
В принципе – закономерная ничья. Спасибо "Колосу", потому что это очень боевая команда. Здесь будет нелегко всем. Спасибо моим ребятам, за то что играли с позиции силы. Они об этом знают. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот и контролировать его в средней зоне.
В моменте с пропущенным голом вроде и накрывали бьющего, а вроде и нет. Когда уже произошел сам удар – мяч отскочил сопернику, а мог нам. Это игра. Нужно понимать, что в такой игре если просаживаешься, то получаешь много стандартных положений в сторону своих ворот. Нужно было отодвигаться.
Очень тяжелый выездной матч. Очень мощная команда. Тут любому будет тяжело играть. Мы только разбегаемся", – сказал Кучук.
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