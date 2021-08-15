  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Львов - Александрия 1:1. Старались играть творчески
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Львов - Александрия 1:1. Старались играть творчески

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Боевая ничья

УПЛ. Львов - Александрия 1:1. Старались играть творчески

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Хороший матч. Просто хороший матч. Эти команды в глобальном разрезе ни за что серьезное не борются, но между собой сегодня "порубались" знатно. Такие поединки могут быть яркой рекламой для УПЛ.

"Александрия" не изменила состав после победы над "Шахтером". "Львов" немного видоизменился, ведь Анатолий Бессмертный после провала в Полтаве говорил, что ошибся с основой, не прочел готовность / неготовность футболистов к борьбе. Бусько, Ныч, Чирьяк и Брикнер присели на скамейку, а Грисьо, Зозуля, Политыло и Довгий появились в основе.

И вместе с партнерами начали они без разведки. Как и ФК "Львов". На старте поединка именно хозяева больше держали мяч и атаковали. Ренан бил на исполнение, но перестарался. Ближе к успеху был Якимец, удар которого заставил Билыка прыгать в угол. "Александрия" ответила подачей в направлении Спинелли, но аргентинцу не везло с забитыми мячами. Форвард полезен для команды, но до сих пор не забивал.

"Львов" все же имел идеальную возможность для того, чтобы увенчать стартовое преимущество голом. В штрафной соперника Альваро успел добраться до мяча и пробросить его головой, а Бабогло, не рассчитав, сбил нападающего ударом по корпусу. Это пенальти, который, впрочем, Альваро "запорол" в стиле вчерашнего Степанюка. Хотя та "паненка" попала в перекладину, а сегодня отлично сыграл Билык.

На старте было выплеснуто слишком много эмоций. Возможно, именно поэтому активность не нашла своего продолжения во второй части первого тайма. Удары Эрнеста и Ренана свидетельствовали о большом желании львовян победить, но хромало исполнительское мастерство. "Александрия" же довольствовалась игрой вторым номером. И довольствовалась бы ею значительно спокойнее, если бы после удара Ковальца на 45-й минуте мяч опустился в сетку, а не на перекладину. Тайм плавно катился к ничейному завершению, пока Ренан классно не пробил со штрафного. Вот вам и исполнительское мастерство. Могут быть вопросы к легитимности решения назначить штрафной, но красоты гола бразильца это не отменяет.

А потом пришло время Спинелли. То, о чем говорилось ранее: аргентинцу для полноты картины не хватало только гола – и вот, пожалуйста. Нападающий искусно "щечкой" пробил после классной комбинации в исполнении Калюжного и Третьякова. При равном счете "Александрии" стало проще в плане психологии. Усилил игру с лавки Калюжный. Он не только принял участие в голевой атаке, но и сам мог забить сильным ударом издалека. Не попал.

"Львов" отдал инициативу и мог за это поплатиться еще большими потерями. Только защитник, "стоявший на штанге" (Зозуля), остановил полет мяча после нестандартного удара Бабогло. Только фортуна уберегла львовян после выстрела Демченко низом. "Александрия" нагнетала и хотела выиграть этот матч – от игры вторым номером уже и след простыл. Ковалец мог забить, но не протолкнул мяч из гущи футболистов в сетку, Цуриков после паса Кирилла также не достиг успеха, ведь вратаря подстраховал Махмутович. "Львов" уже просто считал минуты до финального свистка, но решился еще на одну контратаку. И обязан был забивать, когда Чирьяку мяч упал на ногу перед полупустыми воротами (до того был прострел и борьба игроков "Львова" с голкипером и защитниками "Александрии"). Фране пробил выше перекладины.

После качественного первого тайма "Львова" – плоховатый второй. И все наоборот относительно "Александрии". А в целом одно к другому дало интересный матч.

Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Алексей Деревинский (Киев)
Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)
ФК "Львов" - ФК "Александрия" 1:1
Голы: Оливейра Ренан 45+3 - Клаудио Спинелли 53

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алексей Зозуля, Алваро Тавареш (Иван Брикнер 63), Оливейра Ренан (Назарий Ныч 78), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 88), Максим Грисьо (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 64), Сергей Политыло (Фране Чирьяк 78)

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 71), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Олег Кожушко 70), Александр Демченко, Юрий Копина (Иван Калюжный 46), Каспарс Дубра

Предупреждения: Оливейра Ренан 14, Алваро Тавареш 32, Владимир Якимец 43 - Владислав Бабогло 45+1
Нереализованный пенальти: Алваро Тавареш 13 (вратарь)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prideman (Lviv)
15.08.2021 в 21:34
У Львова момент запоротий на 90 хв. ще щось. Що то за чувак? Я не міг повірити, що таке можна не забити, цирк. Там забив би 10-річний пацан. Де вони таких гравців беруть? І пенальті хай вчаться бити.
Ответить
+2
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:36
Цей пацан зробив 8 асистів за минулий сезон. Тут не повезло.
Ответить
+1
0
avatar
Prideman (Lviv)
15.08.2021 в 21:40
Ти неуважно читаєш. Я не говорив. що той чувак. який не попав з 5 метрів у ворота пацан. Я говорив, що на його місці забив би 10-річний пацан. Вловлюєш різницю? І толку з його асистів коли він з 5 метрів у ворота не попадає і через нього вважай команда втратила перемогу?
+1
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:43
Ну так без того пацана б 0 голів було у мінімум 5 матчах. А чому не забивають? ПсихологіяЯ певен, що областники з Куликова чи Миколаєва би забили, в них немає такої скутості.
0
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:37
PS. Можливо це карма. Пошукайте записи матчів Львова 2008 року. Коли був Юрчишин тренером. Там таке не забивали, що областники б вже забили напевно.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.08.2021 в 21:31
странная команда из Александрии. Выиграли у Зари и Шахтера, продула Минаю, ничья со Львовом.
Ответить
+1
0
Bruce2017 (Philadelphia)
15.08.2021 в 21:29
Це вже другий його пенальті який він не забив
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:31
Я подивився статистику. В останніх 6 пенальті Львів забив лише 2 голи
Ответить
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
15.08.2021 в 21:27
По хорошому мали закривати гру ще в 1-му таймі, якби Альваро по піжонськи не пробив пенальті. Не розумію чому не бив Ренан? Невже в команді немає хоч одного футболіста з поставленим ударом, який нормально може пробити з 11 метрів? А 2 тайм провалили, Олександрія мала більше моментів, але не такі як на 90 хв. мав Чіряк. То просто щось. Скільки там було до воріт і ще й по центру? 5-6 метрів? І з 6-ти метрів при лежачому голкіперу запустити мяч в небо, у мене просто немає слів. Що їм ще треба щоб забити?
Ответить
+3
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:35
Бо Ренан також не забив останній пенальті, напевно. Краще би бив Довгий. А бразильці напевно не врахували, що в УПЛ воротарі все рідше кидаються навгад.
Ответить
+2
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:27
Олександрія втратила два очки, мали впевнено перемагати, хоча Львів старався. А от пенальті там, таке враження, ніхто не вміє бити. Нагадує ФК Краматорськ минулого сезону.
Ответить
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
15.08.2021 в 21:28
ти забув момент Львова на 90 хв і не забитий пенальті...там ще в 1 таймі мали закривати матч хай вчаться бити пенальті, а не піжонити
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:30
Олександрія не забила набагато більше моментів, як на мене. Цей їх момент одразу після пенальті хоча б. Сейв Махмутовича і Зозулі.
+1
-2
avatar
Drovko (Lviv)
15.08.2021 в 21:37
Так за то і мова. Забий пенальті і названого тобою моменту би не було...при 2-0 був би зовсім інший розклад.
+2
0
LAZ E183 (Рига)
15.08.2021 в 21:39
Згоден. Альваро ніяк не може зрозуміти, що воротарі реагують по м'ячу, не гадають. Це свого часу не міг зрозуміти і Бруно.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...