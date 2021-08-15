УПЛ. Львов - Александрия 1:1. Старались играть творчески

Хороший матч. Просто хороший матч. Эти команды в глобальном разрезе ни за что серьезное не борются, но между собой сегодня "порубались" знатно. Такие поединки могут быть яркой рекламой для УПЛ.

"Александрия" не изменила состав после победы над "Шахтером". "Львов" немного видоизменился, ведь Анатолий Бессмертный после провала в Полтаве говорил, что ошибся с основой, не прочел готовность / неготовность футболистов к борьбе. Бусько, Ныч, Чирьяк и Брикнер присели на скамейку, а Грисьо, Зозуля, Политыло и Довгий появились в основе.

И вместе с партнерами начали они без разведки. Как и ФК "Львов". На старте поединка именно хозяева больше держали мяч и атаковали. Ренан бил на исполнение, но перестарался. Ближе к успеху был Якимец, удар которого заставил Билыка прыгать в угол. "Александрия" ответила подачей в направлении Спинелли, но аргентинцу не везло с забитыми мячами. Форвард полезен для команды, но до сих пор не забивал.

"Львов" все же имел идеальную возможность для того, чтобы увенчать стартовое преимущество голом. В штрафной соперника Альваро успел добраться до мяча и пробросить его головой, а Бабогло, не рассчитав, сбил нападающего ударом по корпусу. Это пенальти, который, впрочем, Альваро "запорол" в стиле вчерашнего Степанюка. Хотя та "паненка" попала в перекладину, а сегодня отлично сыграл Билык.

На старте было выплеснуто слишком много эмоций. Возможно, именно поэтому активность не нашла своего продолжения во второй части первого тайма. Удары Эрнеста и Ренана свидетельствовали о большом желании львовян победить, но хромало исполнительское мастерство. "Александрия" же довольствовалась игрой вторым номером. И довольствовалась бы ею значительно спокойнее, если бы после удара Ковальца на 45-й минуте мяч опустился в сетку, а не на перекладину. Тайм плавно катился к ничейному завершению, пока Ренан классно не пробил со штрафного. Вот вам и исполнительское мастерство. Могут быть вопросы к легитимности решения назначить штрафной, но красоты гола бразильца это не отменяет.

А потом пришло время Спинелли. То, о чем говорилось ранее: аргентинцу для полноты картины не хватало только гола – и вот, пожалуйста. Нападающий искусно "щечкой" пробил после классной комбинации в исполнении Калюжного и Третьякова. При равном счете "Александрии" стало проще в плане психологии. Усилил игру с лавки Калюжный. Он не только принял участие в голевой атаке, но и сам мог забить сильным ударом издалека. Не попал.

"Львов" отдал инициативу и мог за это поплатиться еще большими потерями. Только защитник, "стоявший на штанге" (Зозуля), остановил полет мяча после нестандартного удара Бабогло. Только фортуна уберегла львовян после выстрела Демченко низом. "Александрия" нагнетала и хотела выиграть этот матч – от игры вторым номером уже и след простыл. Ковалец мог забить, но не протолкнул мяч из гущи футболистов в сетку, Цуриков после паса Кирилла также не достиг успеха, ведь вратаря подстраховал Махмутович. "Львов" уже просто считал минуты до финального свистка, но решился еще на одну контратаку. И обязан был забивать, когда Чирьяку мяч упал на ногу перед полупустыми воротами (до того был прострел и борьба игроков "Львова" с голкипером и защитниками "Александрии"). Фране пробил выше перекладины.

После качественного первого тайма "Львова" – плоховатый второй. И все наоборот относительно "Александрии". А в целом одно к другому дало интересный матч.

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

ФК "Львов" - ФК "Александрия" 1:1

Голы: Оливейра Ренан 45+3 - Клаудио Спинелли 53

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алексей Зозуля, Алваро Тавареш (Иван Брикнер 63), Оливейра Ренан (Назарий Ныч 78), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 88), Максим Грисьо (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 64), Сергей Политыло (Фране Чирьяк 78)

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 71), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Олег Кожушко 70), Александр Демченко, Юрий Копина (Иван Калюжный 46), Каспарс Дубра

Предупреждения: Оливейра Ренан 14, Алваро Тавареш 32, Владимир Якимец 43 - Владислав Бабогло 45+1

Нереализованный пенальти: Алваро Тавареш 13 (вратарь)