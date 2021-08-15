Борячук: Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером

Нападающий ФК "Рух" Андрей Борячук поделился впечатлениями после ничейного результата матча против "Колоса" (1:1):

"Мы выигрывали и вели всю игру. Может мы меньше контролировали сам мяч, но контролировали именно игру в нижнем блоке.

Нужно было немного успокоиться, когда "Колос" получил красную карточку.

Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером", – сказал Борячук.