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Борячук: Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером
Игрок недоволен результатом поединка
Рух/Автор невідомий
Нападающий ФК "Рух" Андрей Борячук поделился впечатлениями после ничейного результата матча против "Колоса" (1:1):
"Мы выигрывали и вели всю игру. Может мы меньше контролировали сам мяч, но контролировали именно игру в нижнем блоке.
Нужно было немного успокоиться, когда "Колос" получил красную карточку.
Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером", – сказал Борячук.
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Источник:Футбол 1/2/3
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