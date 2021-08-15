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Защитник Колоса: Мы заиграли во втором тайме, после удаления
Игрок понял ошибку команды
Защитник ФК "Колос" Евгений Новак поделился впечатлениями после ничьей в матче против "Руха" (1:1):
"Заиграли во втором тайме, причем что удивительно – после удаления. Появилась острота, начали получаться контратаки.
Может мы начали правильно играть, может, "Рух" где-то растерялся.
Наверное, именно мы были чуть ближе к победе. И у Сичинавы был момент с попаданием в штангу, и пару стандартов очень опасных у нас получилось организовать", – сказал Новак.
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Источник:Футбол 1/2/3
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