Защитник Колоса: Мы заиграли во втором тайме, после удаления

Защитник ФК "Колос" Евгений Новак поделился впечатлениями после ничьей в матче против "Руха" (1:1):

"Заиграли во втором тайме, причем что удивительно – после удаления. Появилась острота, начали получаться контратаки.

Может мы начали правильно играть, может, "Рух" где-то растерялся.

Наверное, именно мы были чуть ближе к победе. И у Сичинавы был момент с попаданием в штангу, и пару стандартов очень опасных у нас получилось организовать", – сказал Новак.