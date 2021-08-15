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Защитник Колоса: Мы заиграли во втором тайме, после удаления

Премьер-лига
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Игрок понял ошибку команды

Защитник Колоса: Мы заиграли во втором тайме, после удаления

Новина українською

Защитник ФК "Колос" Евгений Новак поделился впечатлениями после ничьей в матче против "Руха" (1:1):

"Заиграли во втором тайме, причем что удивительно – после удаления. Появилась острота, начали получаться контратаки.

Может мы начали правильно играть, может, "Рух" где-то растерялся.

Наверное, именно мы были чуть ближе к победе. И у Сичинавы был момент с попаданием в штангу, и пару стандартов очень опасных у нас получилось организовать", – сказал Новак.

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В статье: Евгений Новак Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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