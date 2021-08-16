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Паненка не покорился. ВИДЕО как игрок Львова не реализовал пенальти в матче с Александрией

Премьер-лига
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Игра могла пойти по другому сценарию

Паненка не покорился. ВИДЕО как игрок Львова не реализовал пенальти в матче с Александрией

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче четвертого тура между "Львовом" и "Александрией" уже на 13-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти. Исполнять его взялся Альваро Тавареш и не смог переиграть голкипера Олега Билыка. Бразилец решил пробить легко по центру, вратарь же не гадал, а положился на свою реакцию.

Матч в итоге завершился со счетом 1:1.

Интересно, что в этом же четвертом туре аналогичным образом не забил форвард "Вереса" Михаил Сергийчук в противостоянии с "Ворсклой".

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В статье: ФК Львов пенальти Алваро Тавареш Антонин Паненка
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