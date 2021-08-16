Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паненка не покорился. ВИДЕО как игрок Львова не реализовал пенальти в матче с Александрией
Игра могла пойти по другому сценарию
фото - Олександр Приходько
В матче четвертого тура между "Львовом" и "Александрией" уже на 13-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти. Исполнять его взялся Альваро Тавареш и не смог переиграть голкипера Олега Билыка. Бразилец решил пробить легко по центру, вратарь же не гадал, а положился на свою реакцию.
Матч в итоге завершился со счетом 1:1.
Интересно, что в этом же четвертом туре аналогичным образом не забил форвард "Вереса" Михаил Сергийчук в противостоянии с "Ворсклой".
Популярное сейчас
- Борячук: Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером
- УПЛ. Львов - Александрия 1:1. Старались играть творчески
- Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Игра без форвардов – бессмысленна
- Селезнев снова попал в конфликт в подтрибунке. На этот раз зазывал отойти один на один Караваева
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Костышин: Я сказал игрокам, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку