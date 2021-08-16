Когут - после матча с Десной: Справедливой была бы ничья

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал поражение от черниговской "Десны" (1:2) в матче 4-го тура УПЛ.

"Двоякие впечатления. По такой игре вдевятером сравняли счет, пропустили такой ненужный мяч. Все расстроены. Нет слов.

Я думаю, справедливой была бы ничья, но счет на табло. 2:1 так 2:1", — подытожил Когут.