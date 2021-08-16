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Когут - после матча с Десной: Справедливой была бы ничья
Днепряне впервые уступили в этом сезоне
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал поражение от черниговской "Десны" (1:2) в матче 4-го тура УПЛ.
"Двоякие впечатления. По такой игре вдевятером сравняли счет, пропустили такой ненужный мяч. Все расстроены. Нет слов.
Я думаю, справедливой была бы ничья, но счет на табло. 2:1 так 2:1", — подытожил Когут.
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Источник:ТК Футбол
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