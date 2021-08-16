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Когут - после матча с Десной: Справедливой была бы ничья

Премьер-лига
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Днепряне впервые уступили в этом сезоне

Когут - после матча с Десной: Справедливой была бы ничья

scdnipro1.com.ua

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Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал поражение от черниговской "Десны" (1:2) в матче 4-го тура УПЛ.

"Двоякие впечатления. По такой игре вдевятером сравняли счет, пропустили такой ненужный мяч. Все расстроены. Нет слов.

Я думаю, справедливой была бы ничья, но счет на табло. 2:1 так 2:1", — подытожил Когут.

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В статье: Десна (Чернигов) Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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