Неожиданно красиво. Львов - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Львов - Александрия, которые встречались в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Львов мог открыть счет в начале встречи, но Тавареш не реализовал пенальти. Впрочем, перед перерывом Ренан здорово исполнил штрафной удар. Александрия ответила классной комбинацией, которую завершил Спинелли. В итоге - ничья.

Украинская Премьер-лига. Четвертый тур

ФК "Львов" - ФК "Александрия" 1:1

Голы: Оливейра Ренан 45+3 - Клаудио Спинелли 53