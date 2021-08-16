  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Неожиданно красиво. Львов - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданно красиво. Львов - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Львов - Александрия, чемпионат Украины, 15.08.2021

Неожиданно красиво. Львов - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - УПЛ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Львов - Александрия, которые встречались в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Львов мог открыть счет в начале встречи, но Тавареш не реализовал пенальти. Впрочем, перед перерывом Ренан здорово исполнил штрафной удар. Александрия ответила классной комбинацией, которую завершил Спинелли. В итоге - ничья.

Украинская Премьер-лига. Четвертый тур
ФК "Львов" - ФК "Александрия" 1:1
Голы: Оливейра Ренан 45+3 - Клаудио Спинелли 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Александрия Оливейра Ренан Клаудио Спинелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...