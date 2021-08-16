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Неожиданно красиво. Львов - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Львов - Александрия, чемпионат Украины, 15.08.2021
фото - УПЛ
Вашему вниманию видео обзор матча Львов - Александрия, которые встречались в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Львов мог открыть счет в начале встречи, но Тавареш не реализовал пенальти. Впрочем, перед перерывом Ренан здорово исполнил штрафной удар. Александрия ответила классной комбинацией, которую завершил Спинелли. В итоге - ничья.
Украинская Премьер-лига. Четвертый тур
ФК "Львов" - ФК "Александрия" 1:1
Голы: Оливейра Ренан 45+3 - Клаудио Спинелли 53
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