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Суркис: Вполне возможно, мы еще кого-то подпишем

Премьер-лига
(2 голосов)

По всей видимости, трансферная компания "Динамо" еще не закончилась

Суркис: Вполне возможно, мы еще кого-то подпишем

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах киевского клуба на оставшийся период трансферного окна.

"Может, наша трансферная компания еще не закончилась. Оценивать ее нужно будет по прошествии 3-4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Надеюсь, что в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре "Динамо".

Одна из наших потерь – это Вербич. Его ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии – у команды совсем другая атака.

Буяльский не мог играть из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Спарринг с "Интером" только на пользу.

Может, кто-то уйдет, может, кого-то подпишем. Вполне возможно", – сказал Суркис в эфире "Профутбол Digital".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
16.08.2021 в 09:00
Взяли бы не кого-нибудь, а одного -другого нормального игрока (не свободного агента)...
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