Суркис: Вполне возможно, мы еще кого-то подпишем

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах киевского клуба на оставшийся период трансферного окна.

"Может, наша трансферная компания еще не закончилась. Оценивать ее нужно будет по прошествии 3-4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Надеюсь, что в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре "Динамо".

Одна из наших потерь – это Вербич. Его ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии – у команды совсем другая атака.

Буяльский не мог играть из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Спарринг с "Интером" только на пользу.

Может, кто-то уйдет, может, кого-то подпишем. Вполне возможно", – сказал Суркис в эфире "Профутбол Digital".