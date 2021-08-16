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Суркис: Вполне возможно, мы еще кого-то подпишем
По всей видимости, трансферная компания "Динамо" еще не закончилась
Олександр Приходько
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах киевского клуба на оставшийся период трансферного окна.
"Может, наша трансферная компания еще не закончилась. Оценивать ее нужно будет по прошествии 3-4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Надеюсь, что в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре "Динамо".
Одна из наших потерь – это Вербич. Его ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии – у команды совсем другая атака.
Буяльский не мог играть из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Спарринг с "Интером" только на пользу.
Может, кто-то уйдет, может, кого-то подпишем. Вполне возможно", – сказал Суркис в эфире "Профутбол Digital".
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