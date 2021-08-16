Пихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал поражение от черниговской "Десны" (1:2), а также высказался о своем удалении.

На 75-й минуте матча хавбек получил вторую желтую и был удален с поля.

"В первом тайме у нас ничего не получалось, плохо играли. Во втором тайме вышли, начали вроде хорошо, создавали моменты. Одно удаление, второе...

Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то с каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру.

Футбол - это эмоции", - сказал Пихаленок.