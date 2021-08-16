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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане
Последним клубом игрока был "Черноморец"
scdnipro1.com.ua
Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Vesti.kz.
31-летний футболист подпишет контракт с казахстанским "Актобе".
В ближайшее время украинец прибудет в расположении "красно-белых". Последним клубом Дмитрия был одесский "Черноморец", за который он провел 10 матчей и забил три гола.
Ранее Коркишко выступал в таких клубах, как "Минск", "Полтава", "Днепр-1", а также турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор".
В 2009 году воспитанник киевского "Динамо" становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины до 19 лет.
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