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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

Премьер-лига
(1 голосов)

Последним клубом игрока был "Черноморец"

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Vesti.kz.

31-летний футболист подпишет контракт с казахстанским "Актобе".

В ближайшее время украинец прибудет в расположении "красно-белых". Последним клубом Дмитрия был одесский "Черноморец", за который он провел 10 матчей и забил три гола.

Ранее Коркишко выступал в таких клубах, как "Минск", "Полтава", "Днепр-1", а также турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор".

В 2009 году воспитанник киевского "Динамо" становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины до 19 лет.

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В статье: Дмитрий Коркишко Актобе
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Источник:
Vesti.kz

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