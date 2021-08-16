Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Vesti.kz.

31-летний футболист подпишет контракт с казахстанским "Актобе".

В ближайшее время украинец прибудет в расположении "красно-белых". Последним клубом Дмитрия был одесский "Черноморец", за который он провел 10 матчей и забил три гола.

Ранее Коркишко выступал в таких клубах, как "Минск", "Полтава", "Днепр-1", а также турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор".

В 2009 году воспитанник киевского "Динамо" становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины до 19 лет.