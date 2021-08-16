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Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925
Горняки забыли о неудаче с Александрией
Четвертый тур украинской Премьер-лиги в пятницу, 13 августа, открывал матч между "Шахтером" и "Металлистом 1925". В первом тайме харьковчане продержались, а вот сразу после перерыва не уследили за Тарасом Степаненко. Затем преимущество закрепил Траоре, для которого это уже третий гол в чемпионате Украины. Как "Шахтер" побеждал накануне встречи с "Монако" в Лиге Чемпионов, смотрите в фото репортажи от Александра Приходько
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ZNAK_VOPROSA
16.08.2021 в 10:10
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