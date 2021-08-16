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Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925

Премьер-лига
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Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертый тур украинской Премьер-лиги в пятницу, 13 августа, открывал матч между "Шахтером" и "Металлистом 1925". В первом тайме харьковчане продержались, а вот сразу после перерыва не уследили за Тарасом Степаненко. Затем преимущество закрепил Траоре, для которого это уже третий гол в чемпионате Украины. Как "Шахтер" побеждал накануне встречи с "Монако" в Лиге Чемпионов, смотрите в фото репортажи от Александра Приходько

Фотогалерея

Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 1Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 2Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 3Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 4Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 5Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 6Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 7Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 8Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 9Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 10Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 11Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 12Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 13Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 14Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 15Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 16Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 17Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 18Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 19Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 20Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 21Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 22Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 23Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 24Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 25Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 26Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 27Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 28Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 29Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 30Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 31Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 32Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 33Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 34Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 35Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 36Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 37Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 38Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925 - фото 39
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В статье: Шахтер (Донецк) фото Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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ZNAK_VOPROSA
16.08.2021 в 10:10
Село Дырявое где то под Харьковом. Тут в семье тракториста Просто и слесаря Какашкина родилось что то непонятое. Это назвали Просто Какашкин в честь родителей. В детстве родители называли маленького Какашкина наш петушок. В отместку им он называл своих родаков старые гомосеки. Дружей у Какашкина не было, в деревне никто не хотел дружить с петушком. По этому он переехал в Харьков. Там он быстро нашел себе друзей таких же петушков. А потом состоялась роковая для Просто Какашкина встреча - он увидел Олексина. Во что бы не стало он решил выйти за него замуж, но голубые друзья его не отпускали. Тогда он договорился с ними о разрыве своего 21 и всех отношений с ними и вышел замуж за Олексина. Но Олексину не нравилось рваное 21 Просто Какахина тот время от времени его шил, но все равно муж Олексин называл его дырявый.
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