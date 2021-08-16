Репетиция перед Лигой Чемпионов. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Металлист 1925

Село Дырявое где то под Харьковом. Тут в семье тракториста Просто и слесаря Какашкина родилось что то непонятое. Это назвали Просто Какашкин в честь родителей. В детстве родители называли маленького Какашкина наш петушок. В отместку им он называл своих родаков старые гомосеки. Дружей у Какашкина не было, в деревне никто не хотел дружить с петушком. По этому он переехал в Харьков. Там он быстро нашел себе друзей таких же петушков. А потом состоялась роковая для Просто Какашкина встреча - он увидел Олексина. Во что бы не стало он решил выйти за него замуж, но голубые друзья его не отпускали. Тогда он договорился с ними о разрыве своего 21 и всех отношений с ними и вышел замуж за Олексина. Но Олексину не нравилось рваное 21 Просто Какахина тот время от времени его шил, но все равно муж Олексин называл его дырявый.