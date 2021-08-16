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Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2
Новый стрим сегодня после матча "Мариуполь" - "Черноморец"
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. По традиции и встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
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- Прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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