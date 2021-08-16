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Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2

Премьер-лига
(2 голосов)

Новый стрим сегодня после матча "Мариуполь" - "Черноморец"

Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. По традиции и встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

- Похоже, УАФ определилась с новым тренером национальной сборной. Что даст назначение Александра Петракова?
- Лучи - аут? Когда итальянец покинет Украину?
- Четвертый тур УПЛ. Секрет Десны и проблемы обеих молодёжок грандов
- Как с нового сезона смотреть еврокубки?
- Прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

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В статье: Халат Милевского
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